Українська делегація прибула на зустріч з російською до білоруського кордону

Ключовим питанням переговорів буде негайне припинення вогню і відведення військ РФ з української території.
Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.
Про це повідомили в Офісі президента України.
Ключовим питанням перемовин буде негайне припинення вогню і відведення військ із території України.
До складу української делегації увійшли:
- голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія,
- міністр оборони України Олексій Резніков,
- радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк,
- перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін,
- народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Раніше повідомлялося, що місце переговорів представників України та РФ – пункти пропуску Олександрівка та Вільча. Найближче білоруське місто – Наровля.
Як повідомив президент України, українська і російська делегація зустрінуться без попередніх умов на кордоні України і Білорусі в районі річки Прип'ять.
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Автор: Альона Вороніна