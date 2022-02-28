Українська делегація прибула на зустріч з російською до білоруського кордону/ ДПСУ

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Ключовим питанням перемовин буде негайне припинення вогню і відведення військ із території України.

До складу української делегації увійшли:

голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія,

міністр оборони України Олексій Резніков,

радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк,

перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін,

народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Раніше повідомлялося, що місце переговорів представників України та РФ – пункти пропуску Олександрівка та Вільча. Найближче білоруське місто – Наровля.

Як повідомив президент України, українська і російська делегація зустрінуться без попередніх умов на кордоні України і Білорусі в районі річки Прип'ять.

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