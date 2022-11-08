РФ може перетворити міста України в Алеппо: аналітики Британії заявили про ризик "сирійського сценарію"

Наслідки бомбардувань Росією України і Сирії/ На фото: зліва – Бородянка, УНІАН; справа – Алеппо, Reuters

Росія може застосувати до України "сирійський сценарій" і бомбити її міста так само, як бомбила сирійське місто Алеппо. Країні-агресорці РФ не дає цього зробити лише українська протиповітряна оборона (ППО).

Проте систем ППО Україні не вистачає. Їй потрібно більше таких установок, щоб мати змогу збивати російські ракети і дрони-камікадзе. Якщо ж західні партнери не нададуть більше систем ППО, то ризик бомбардувань українських міст і сіл за "сценарієм Сирії" буде зростати. Про це пише британське видання BBC, опираючись у своїх висновках, зокрема, і на звіт британського аналітичного центру "Королівський інститут об'єднаних служб".

Саме через нинішню успішну дію протиповітряної оборони України Росія боїться активно застосовувати свою авіацію. І це є позитивною стороною навіть у тих умовах, що в РФ є перевага в особовому складі та військовій техніці. Тому країна-агресорка запускає більше балістичних та крилатих ракет великої дальності і використовує дешеві іранські дрони-камікадзе.

Українським військовим вдається збивати частину ракет і дронів окупантів, проте частина все-таки досягає своїх цілей. Через це була серйозно пошкоджена енергетична і водна інфраструктура України.

Щоб Українська держава могла себе захистити, їй потрібно більше систем ППО. Але, як йдеться у новому звіті британського Королівського інституту об'єднаних служб (Royal United Services Institute (RUSI ), Україні загрожує нестача зброї, яка потрібна для того, щоб ефективно відбивати атаки російських окупантів.

Якщо ж західні країни не нададуть необхідну кількість таких ППО, Україні загрожує сирійський сценарій, попереджають в RUSI.

"У звіті лондонського аналітичного центру RUSI міститься попередження, що якщо західні країни не збережуть і не збільшать свої постачання ППО Україні, тоді Росія, ймовірно, застосує ті самі методи бомбардувань, що й у Сирії, з руйнівним ефектом", – наголошують в BBC.

У виданні нагадали, що в РФ призначили командувачем наступу в Україні генерала Сергія Суровікіна, який якраз і керував інтенсивними бомбардуваннями таких міст, як Алеппо.

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що російські окупанти перебувають у жахливому становищі у Павлівці на вугледарському напрямку. На це вказує те, що російські воєнкори продовжують критикувати Міністерство оборони Росії. Саме ж відомство сухо прокоментувало ситуацію на вугледарському напрямку. Російських блогерів така відповідь обурила. Пропагандисти вимагають відповідей.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у окупантів РФ вже почалися проблеми, які будуть тільки посилюватися, при цьому росіяни істотно поступаються в гонитві потенціалів. Росія вживає всіх заходів, щоб заморозити війну.

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