Зеленський поставив крапку в чутках про відкриту війну України з Росією

Володимир Зеленський / скріншот трансляції прес-марафону

Ймовірність прямого конфлікту України та Росії існує, але наша країна готова до будь-якого розвитку подій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресмарафону.

"Така ймовірність є кожен день, але зараз йде залякування з боку деяких ЗМІ, що "завтра буде війна". Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони та готові до будь-якої ескалації", - заявив президент.

Також гарант зазначив, що Україна має дані розвідки країн-партнерів і їх підтримку, але перш за все "ми повинні розраховувати на себе і армію".

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов підтвердив, що питання можливого військового вторгнення Росії в нашу країну є відкритим.

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"Чи Готова Україна? – Да. Чи буде війна? - На сьогоднішній день це питання відкрите. Але ми до цього повинні бути готові. Ми до цього готувалися довго і це для нас не було несподіванкою", — запевнив Данилов.