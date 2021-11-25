У Байдена відмовляють Путіна від вторгнення в Україну і готують санкції проти РФ - ЗМІ

Захід може впровадити жорсткі санкції проти Росії та оточення Путіна - американські ЗМІ / Reuters

Адміністрація Джо Байдена намагається відмовити президента РФ Володимира Путіна від військової операції проти України. Вашингтон працює з Європою над узгодженням нових санкцій проти Росії, серед яких обмеження щодо російських банків, виробників енергії та оточення Путіна. Людям з орбіти Кремля можуть заборонити користуватися банківськими картами Visa і Mastercard та відвідувати країни Євросоюзу.

Американське видання New York Times пише, що команда Байдена намагається відмовити Путіна від військового вторгнення в Україну. У зв'язку з такою ситуація зустріч президентів США та Росії дійсно може відбутися.читайте такожКораблі, ПТРК і боєприпаси: Україна отримала від США потужну військову підтримку для стримування Росії

У той же час Білий дім розглядає можливість розширення санкцій проти Росії і проводить відповідні консультації з Європою. На думку експертки Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор, може обговорюватися питання обмежень проти російських банків, виробників енергії та оточення Володимира Путіна.

Експерт підкреслила, що мова може йти про заборону для близьких до Кремля людей на використання банківських карт Visa і Mastercard, а також обмеження на відвідування країн Євросоюзу.

Війська Росії біля кордонів України

Журналісти американських видань The Washington Post і Politico раніше у своїх матеріалах вказали, що Росія стягує війська до кордону України. В якості підтвердження своїх аргументів вони показали супутникові знімки пересування російських військових підрозділів.

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У НАТО встановили велике скупчення російських військ біля кордонів України. Причому в блоці безпеки Заходу вважають, що Росія може піти на військове вторгнення в українську державу.

Посол у Німеччині Андрій Мельник сказав, що у Києві серйозно побоюються військового вторгнення Росії в Україну і повторення ситуації 2014 року, коли російські війська окупували Крим і Донбас.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну у тому, що Київ нібито має намір спробувати звільнити Донбас силовим шляхом. Він назвав, мовляв, такі заходи "червоними лініями" для Москви.