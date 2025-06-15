Посилення мобілізації в Україні - що стоїть за цим кроком, дипломат розкрив деталі

Розширення вікових меж мобілізації не допоможе змінити ситуацію на фронті, для цього потрібна новітня західна зброя, наголосив дипломат.

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Дипломат відповів, чи потрібно змінювати вікові межі мобілізації в Україні / Колаж: Главред

Про що сказав Огризко:

Ключовим чинником для введення санкцій проти РФ є наявність політичної волі

Розширення вікових меж мобілізації не потрібне, військовим потрібна зброя

Хребет армії РФ можуть зламати новітні військові технології

Президент Володимир Зеленський заявив, що однією з передумов запровадження західних санкцій проти Росії є початок мобілізації 18-річних та загальне зниження призовного віку. Про те, чому країни заходу виставляють умови для введення санкцій проти Росії та чого чекати українцям розповів в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко

На його думку, ключовим чинником у цьому питанні є наявність політичної волі. Він зауважив, що завжди можна знайти безліч причин, аби відкласти чи уникнути ухвалення конкретного рішення.

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"Згадайте: 12 травня, якщо не помиляюся, мали бути введені жорсткі санкції проти Росії з боку ЄС. Питання: а де вони? Їх немає. А чому? Тому що знову знайшли підставу сказати: "Давайте ще раз порадимося з Трампом. Давайте запитаємо, чи буде він до цього долучатися"", - вказує він.

Огризко підкреслює, що минув уже місяць, а нових санкцій досі немає. Хоча наразі й обговорюється 18-й пакет, який передбачає обмеження для банківського сектору та нафтової торгівлі.

"Але чи буде він реалізований оперативно? Поки це під великим питанням. Тому що, як ми бачимо, заяви - заявами, а справи - справами", - додав він.

Коментуючи питання зниження призовного віку, дипломат зауважив, що теоретично цей шлях можливий. Проте, за його словами, військові у своїх зверненнях просять не більше людей, а саме зброю й техніку.

"Ми ж бачимо ці звернення командирів: "Дорогі друзі, хто скільки може - по гривні, по 10, - тому що нам треба купити позашляховик, дрони і так далі". Це свідчить про те, що ключовий дефіцит - це не люди, а озброєння", - стверджує дипломат.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Огризка Главреду щодо санкції проти РФ та майбутнього саміту НАТО:

Він додав, що спроби боротися з Росією за рахунок кількості мобілізованих є хибними, оскільки Росія має значно більше населення і, відповідно, мобілізаційний резерв.

На його думку, перемогу може забезпечити лише перевага в сучасному озброєнні. Саме це має бути головним завданням західних партнерів — допомагати Україні не за логікою масових мобілізацій, як у минулих війнах, а за рахунок технологічної переваги.

"Ні, хребет російської армії буде ламатися виключно через застосування новітніх військових технологій. Ми на цьому шляху. І зараз як ніколи потрібна потужна військова допомога від наших партнерів", - резюмував Огризко.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 червня Росія здійснила масштабну ракетну атаку по Києву, внаслідок якої було суттєво пошкоджено офісні приміщення компанії Boeing. Як повідомляє Financial Times, будівля, де розміщено офіс американської корпорації, зазнала серйозних руйнувань, і не виключено, що вона була однією з цілей удару.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що лише з початку червня Росія випустила по Україні близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіабомб і 140 ракет різних типів.

Тим часом агенти ГУР провели сміливу диверсію в російському місті Кенігсберг (рос. Калінінград), знищивши промислову електропідстанцію, яка забезпечувала енергією в тому числі об’єкти військово-промислового комплексу РФ і підрозділи армії.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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