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Ситник покидає НАЗК, а в Кабміні ЗМІ очікують кадрові зміни

Яна Ставська
3 червня 2024, 15:45
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Наразі про причини звільнення Ситника у Національному агентстві з питань запобігання корупції не повідомляють.
Ситник покидає НАЗК, а в Кабміні ЗМІ очікують кадрові зміни
Уряд "перетрусить" кадровими змінами / Колаж Главреда. Фото: НАЗК, УНІАН

Артем Ситник залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції, яку він обіймав з травня 2022 року, про що ідеться на сайті агентства.

"Сьогодні, 3 червня 2024 року, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду. Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України", - ідеться у повідомленні.

При цьому у пресслужбі не уточнюють причини звільнення Ситника.

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До квітня 2022 року Ситник очолював Національне антикорупційне бюро, згідно з указом пʼятого президента Петра Порошенка. Полишив бюро після закінчення терміну повноважень.

Що відомо про НАЗК?

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Створення Національного агентства було передбачене Законом України "Про запобігання корупції", прийнятим 14 жовтня 2014 року. Закон уведений у дію з 26 квітня 2015 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції має превентивну функцію, зокрема щодо перевірки декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою. Запуск роботи антикорупційного агентства було однією з вимог Європейського Союзу для безвізового режиму з Україною, пише Вікіпедія.

У Кабміні очікуються кадрові зміни - ЗМІ

Як пише РБК-Україна, цього тижня в Кабінеті міністрів може відбутися низка призначень, зокрема на посади міністрів інфраструктури та регіональної політики.

Вказується, що заступник керівника ОП Олексій Кулеба може обійняти пост новоствореного міністерства регіональної політики, а на місце Кулеби візьмуть нинішнього голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту.

"Цілком можливо, що на додаток до міністерського портфеля, Кулеба отримає і статус віце-прем’єра", - пишуть журналісти.

Фаворитом з-поміж усіх кандидатів на посаду голови Мінінфраструктури ЗМІ називають голову правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова.

Не виключено, що призначення можуть відбутися 4-6 червня, повідомили джерела РБК-Україна.

Кадрові зміни у військово-політичному керівництві - останні новини

Ще у березні Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО. Тоді у ЗМІ ходили чутки про його нібито імовірне призначення послом у Молдові.

Новим секретарем Ради національної безпеки та оборони став Олександр Литвиненко.

Наступного місяця, у квітні, у відставку відправили командувача ОК "Захід" Сергія Літвінова і командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука.

А у травні колишній Головнокомандувач Валерій Залужний отримав нове призначення - посла у Британії.

Тоді як міністр агрополітики Микола Сольський попався на корупції - заволодінні землею державної власності на 291 млн гривень.

Найбільший резонанс викликало звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Це кадрове рішення розкритикували, зокрема, у Німеччині.

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Кабмін НАПК Артем Ситник
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