Нардеп натякнув на зміни в Кабміні - кому загрожує звільнення

Не дивлячись на те, що заміна міністра оборони Рустема Умєрова під час війни не обговорюється, у Кабінеті міністрів в найближчий час можливі точкові зміни, можуть прийти нові люди. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода".
"До окремих міністрів з приводу їх діяльності точно є питання. І я не виключаю, що найближчим часом декілька міністрів можуть постати перед питанням щодо необхідності їх звільнення", - зазначив Веніславський.
Також, за його словами у найближчий час можуть замінити одразу кілька міністрів, які мають "промахи" у своїй роботі.
Хто такий Федір Веніславський?
Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.
Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
На запитання щодо конкретно міністра оборони України відповів: "На даний момент не обговорюються підстави для зміни міністра".
Новини про Кабінет міністрів
Нагадаємо, Кабінет міністрів України прогнозує зростання курсу долара на 10% у 2025 році. Також очікується уповільнення зростання економіки та посилення інфляції. Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.
Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів оновив затверджений у січні 2023 року постановою №76 порядок бронювання військовозобов'язаних співробітників, збільшивши максимальний термін такого бронювання з 6 до 12 місяців.
Стало відомо, що Кабмін ухвалив на засіданні рішення про запуск проєкту єдиної уніфікованої процедури сертифікації операторів протимінної діяльності.
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