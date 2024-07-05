Нардеп натякнув на зміни в Кабміні - кому загрожує звільнення

В Україні триває війна і тому в найближчий час у Кабінеті міністрів можливі "точкові" зміни.

https://glavred.net/politics/nardep-nameknul-na-izmeneniya-v-kabmine-komu-grozit-uvolnenie-10578470.html Посилання скопійоване

У Кабміні можливі зміни / колаж: Главред фото: УНІАН, Кабінет міністрів

Не дивлячись на те, що заміна міністра оборони Рустема Умєрова під час війни не обговорюється, у Кабінеті міністрів в найближчий час можливі точкові зміни, можуть прийти нові люди. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода".

"До окремих міністрів з приводу їх діяльності точно є питання. І я не виключаю, що найближчим часом декілька міністрів можуть постати перед питанням щодо необхідності їх звільнення", - зазначив Веніславський.

Також, за його словами у найближчий час можуть замінити одразу кілька міністрів, які мають "промахи" у своїй роботі.

відео дня

Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

На запитання щодо конкретно міністра оборони України відповів: "На даний момент не обговорюються підстави для зміни міністра".

Новини про Кабінет міністрів

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прогнозує зростання курсу долара на 10% у 2025 році. Також очікується уповільнення зростання економіки та посилення інфляції. Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів оновив затверджений у січні 2023 року постановою №76 порядок бронювання військовозобов'язаних співробітників, збільшивши максимальний термін такого бронювання з 6 до 12 місяців.

Стало відомо, що Кабмін ухвалив на засіданні рішення про запуск проєкту єдиної уніфікованої процедури сертифікації операторів протимінної діяльності.

Також читайте більше новин про законодавство в Україні:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред