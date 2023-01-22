Зеленський анонсував тиждень найважливіших рішень

22 січня, Кабмін звільнив з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень буде часом справедливих рішень.

Президент зазначив, що це пов'язано зі скандалами, які сталися в українських міністерствах.

22 січня, Кабмін звільнив з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Тепер у правоохоронців є всі можливості для проведення розслідування і подальшого суду у цій справі.

"Таке затримання було сигналом для всіх, чия поведінка порушує принцип справедливості. Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлених. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо. У кожній ситуації будемо детально розбиратися. Що стосується енергетики та закупівель. Що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Що стосується закупівель для військових", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що українці отримають повну інформацію, а держава зробить необхідні кроки для вирішення перерахованих вище проблем.

Що відомо про скандал із закупівлею продуктів для армії

21 січня видання Дзеркало тижня опублікувало статтю, посилаючись на "злиті" документи, в якій порівнювалися ціни закупівлі продуктів для військовослужбовців і ціни на ці ж продукти в супермаркеті.

У статті під назвою "тилові щури Міноборони під час війни "пиляють" на продуктах для ЗСУ більше, ніж при мирному житті" розміщена скан-копія нібито контракту на 13 мільярдів гривень.

"Заздалегідь перепрошую перед читачами за заподіяний біль. Але насправді вибачатися має Міністерство оборони Олексія Резнікова, яке під час великої війни, схоже, збільшило апетити щодо розкрадань", - написав автор статті Юрій Ніколов.

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