Росіяни 'захопили Бахмут': Маляр спростувала інформацію

Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України.

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Російські окупанти постійно стверджують про нібито "повний контроль" над Бахмутом, що в Донецькій області. Інформаційні вкиди ворога є ще одною спробою видати бажане за дійсне.

"Певне просування є, це видно й зрозуміло. Разом з тим, це стиль росіян, в них завжди йде інформаційний фальстарт - видають бажане за дійсне й оголошують раніше ті цілі, яких вони хотіли б досягти. Власне, дуже часто виходить так, що вони їх не досягають", - про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону Єдині новини.

Заступниця міністра оборони наголосила, що ЗСУ сьогодні контролюють південно-західну частину Бахмуту. Тим часом країна-окупант Росія й справді найбільше концентрує інформаційні зусилля та військових саме на цьому напрямку.

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"Натомість в Мар'їнці та Авдіївці такі самі бої тривають. Ворога задача взяти їх під контроль, тому вони дуже запекло воюють й там", - додала Маляр.

За словами Маляр, попри те, що росіян більше за числом та зброєю, але наші воїни потужно зупиняють ворога.

Збройні сили України виконали низку задач на Бахмутському напрямку:

знищили професійний склад "Вагнера";

зменшили наступальний потенціал росіян;

зупинили просування ворога вглиб території України.

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, що вже захоплено більше 10 позицій ворога, ЗСУ пішли в наступ під Бахмутом. Українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.

Під Бахмутом звільнено 20 квадратних кілометрів територій. На Бахмутському напрямку ЗСУ реалізують комплекс заходів оборонної операції, підкреслила Ганна Маляр.

ЗСУ наступають уже 3 дні, а "вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

ЗСУ ліквідували двох російських полковників у боях під Бахмутом. Ліквідацію російських полковників підтвердили у міноборони країни-агресорки Росії.

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