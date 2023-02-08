Захищали 'батьківщину': ЗСУ майстерно 'демілітаризували' двох братів-окупантів

Про ліквідацію братів-окупантів повідомила у соціальних мережах їхня сестра.

ЗСУ ліквідували двох братів-окупантів / Анатолій Штефан "Штірліц"

Збройні сили України продовжують знищувати російських загарбників, які прийшли на українську землю. Інколи українським захисникам вдається ліквідувати окупантів з однієї сім'ї. Так, наші воїни вправно "демілітаризували" відразу двох росіян, які були братами.

Як зазначив полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"), про ліквідацію братів-окупантів повідомила у соціальних мережах їхня сестра. При цьому росіянка зазначила, що її брати буцімто захищали "батьківщину".

"Мої брати Віктор та Микола. Більше їх нема з нами. Вони захищали батьківщину", - написала сестра загарбників.

Полковник ЗСУ зауважив, що не може зрозуміти, яка в окупантів може бути "батьківщина" на території України. Втім, він підкреслив, що це гарна новина, що ліквідованих загарбників стає все більше і більше.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

Більше новин про ліквідованих окупантів: