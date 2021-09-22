"Засідка була в лісі через дорогу": у "Слузі народу" висунули три версії замаху на Шефіра

Давид Арахамія озвучив свої версії події / колаж Главред

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія уточнив деталі нападу і висунув три версії замаху на життя першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Як розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам в кулуарах Ради, у нього є три версії замаху на життя радника Володимира Зеленського.

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"Російський слід", тому що зараз"активно йде антиросійська риторика".

Це пов'язано з боротьбою з олігархами. Тому що зараз відбуваються "великі, рішучі зміни".

Також Арахамія поділився деталями нападу на першого помічника президента України Володимира Зеленського.

"Коли почали стріляти, водій дав по газах. Засідка була в лісі через дорогу", - розповів глава фракції "Слуга народу".

Замах на Шефіра: що відомо

У середу, 22 вересня, біля села Лісники в Києво-Святошинському районі Київської області обстріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. В результаті інциденту був поранений водій машини.

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За інформацією МВС, в автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранений водій. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Також проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисників.

Зазначимо, що в офісі президента підтвердили замах на помічника президента України Сергія Шефіра. По машині стріляли більше десяти разів, що свідчить про спробу демонстративного вбивства соратника команди Володимира Зеленського.

Напад зв'язується з політикою глави держави, спрямованою на зниження впливу великого бізнесу на політичні процеси в країні, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.