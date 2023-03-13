"Залякують дезертирів": офіцер ЗСУ розповів про підступну тактику росіян з білим прапором

Українські військові зафіксували підлу тактику ворога на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Офіцер ЗСУ розповів про підступну тактику росіян з білим прапором / Міноборони РФ

Російські окупаційні війська вигадали нову підлу тактику на полі бою. Загарбники начиняють стару бронетехніку максимальною кількістю вибухівки і під білим прапором відправляють до позицій українських військових. Про це розповів політтехнолог, офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

Як зазначив Березовець в ефірі 24 каналу, такі випадки були зафіксовані упродовж останніх 10 днів. Українські військові зафіксували цю тактику ворога на Бахмутському та Лиманському напрямках.

"Зараз ми знаємо, що противник використовує цю підступну тактику, тому техніка, яка рухається під білими прапорами нібито для здачі, знищується на великій відстані", - відзначив військовий.

відео дня

Він пояснив, що росіяни таким чином не тільки хочуть нашкодити українським позиціям, але й показати своїм ймовірним дезертирам, що не треба здаватися в полон.

"Їм показують, що українці більше не будуть довіряти тим, хто намагається здатися в полон з білими прапорами. І оскільки вони вам не будуть довіряти, то будуть вас знищувати. Тобто вони роблять це для залякування власних потенційних дезертирів", - пояснив Березовець.

Окрім того, як підкреслив військовий, крім зазначеного технічного способу ураження українських позицій, ворог використовує й живу силу. При чому загарбники не шкодують жодну душу.

"На Вугледарі противник здійснював штурмові зусилля завдяки кадровим підрозділам морської піхоти і бронетехніки. На Бахмуті – комбіновані зусилля найманців "Вагнера". Мобілізовані використовуються в останні місяці для приманки. Кидають, як підсадних качок, щоб визначити вогневі позиції сил оборони", - розповів Березовець.

Він підкреслив, що на Лиманському напрямку були зафіксовані елітні підрозділи спецпризначенців та російські десантники. Але українські оборонці впевнено знищують цю так звану "еліту".

"Втрати безповоротні. Їхня підготовка займає до 5 років, але противник їх навіть не шкодує", - додав офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно у Росії зробили нову цинічну заяву про війну з Україною. Тепер цілі, які держава-агресорка поставила собі в Україні, можна досягти тільки військовим шляхом. Відповідну заяву зробив спікер російського диктатора Дмитро Пєсков повідомивши, що це залишається "абсолютним пріоритетом".

"Для нас абсолютним пріоритетом продовжує залишатися і буде залишатися завжди досягнення поставлених цілей. Зараз вони можуть бути досягнуті тільки військовим шляхом", - сказав представник Кремля.

Раніше в американській розвідці повідомляли, що країні-агресорці Росії не вистачає боєприпасів і військ для досягнення значних територіальних перемог в Україні цього року. У зв'язку з цим РФ може перейти до стратегії утримування та оборони.

"Незважаючи на те, що російський наступ триває, загарбники зазнають великих втрат. Путін, ймовірно, краще розуміє межі того, чого здатні досягти його військові, і, схоже, наразі зосередився на більш обмежених військових цілях", - сказала директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.

Вас може зацікавити: