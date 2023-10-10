"Захід не допоможе": аналітик назвав єдиний сценарій перемоги України

Найефективніший спосіб збільшити бойові можливості України – переведення усього на військові рейки. Україна повинна сама створювати більше ракет, дронів тощо.

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Аналітик назвав єдиний сценарій перемоги України/ колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада, скрін

Західні країни продовжать передавати Україні військову допомогу дозовано, тому такі поставки не зможуть різко змінити ситуацію на фронті. Щоб перемогти у війні, українцям потрібно повторити досвід Ізраїлю – спрямувати все для фронту і для перемоги.

Для того, щоб Україна швидше перемогла країну-агресорку Росію, їй потрібно перевести все на військові рейки. Таку думку висловив азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде в інтерв'ю Главреду.

"Дії Заходу вказують на те, що надання вам військово-технічної допомоги у тих обсягах, які різко збільшили б можливості української армії, не передбачається. Західна допомога буде надходити дозовано: наприклад, ракети ATACMS передадуть десятками, але не сотнями, а винищувачі F-16, разом з архітектурою, в контурі якої повинні застосовуватися ці літаки, дадуть не в кількості 50 одиниць", – зазначив Рустамзаде.

Він наголосив, що Україна для перемоги над Росією повинна повторити досвід Ізраїлю і спрямувати усе для фронту і для перемоги. Кожен буде повинен щось зробити – як школяр, так і старий дідусь.

"На Бога надійся, а сам не схиб. Для наближення перемоги вам треба докорінно перелаштувати державу на військові рейки", – зазначив аналітик.

Рустамзаде наголосив, що Україна повинна першочергово самостійно виготовляти більше ракет, дронів та інший зброї і техніки. Масштаби виробництва повинні бути збільшені.

"От нещодавно Бен Уоллес (колишній міністр оборони Великобританії, – ред.) написав статтю, в якій він пропонував Україні посилити мобілізацію. Проте класичний спосіб нарощування традиційної бойової техніки і кількості сухопутних підрозділів стане найнеефективнішим способом збільшити ваші бойові можливості. Україна – технологічно розвинена країна, яка здатна створювати ракети, дрони і багато іншого. Українці самостійно можуть багато чого зробити, але для цього потрібно збільшити масштаби виробництв", – сказав аналітик.

Дивіться відео, в якому Агіль Рустамзаде зробив прогноз про терміни війни в Україні:

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що окупантів оточують під Бахмутом. Для того, щоб досягти напівоточення окупованого Бахмута Донецької області, Силам оборони необхідно встановити контроль над двома трасами, розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки. Окупанти провели обмежену невдалу наступальну операцію на заході Запорізької області. Сили оборони відбили наступ на північ від Новопрокопівки.

Азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде зазначав, що війна в Україні може затягнутись на 9 років. Українському суспільству і військово-політичному керівництву України треба розуміти, що Росія готова до затяжної війни на виснаження, вважає Рустамзаде.

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