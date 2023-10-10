УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Захід не допоможе": аналітик назвав єдиний сценарій перемоги України

Альона Вороніна
10 жовтня 2023, 09:49 оновлено 10 жовтня, 09:49
Найефективніший спосіб збільшити бойові можливості України – переведення усього на військові рейки. Україна повинна сама створювати більше ракет, дронів тощо.
Украинские военные, Агиль Рустамзаде
Аналітик назвав єдиний сценарій перемоги України/ колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада, скрін

Західні країни продовжать передавати Україні військову допомогу дозовано, тому такі поставки не зможуть різко змінити ситуацію на фронті. Щоб перемогти у війні, українцям потрібно повторити досвід Ізраїлю – спрямувати все для фронту і для перемоги.

Для того, щоб Україна швидше перемогла країну-агресорку Росію, їй потрібно перевести все на військові рейки. Таку думку висловив азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде в інтерв'ю Главреду.

"Дії Заходу вказують на те, що надання вам військово-технічної допомоги у тих обсягах, які різко збільшили б можливості української армії, не передбачається. Західна допомога буде надходити дозовано: наприклад, ракети ATACMS передадуть десятками, але не сотнями, а винищувачі F-16, разом з архітектурою, в контурі якої повинні застосовуватися ці літаки, дадуть не в кількості 50 одиниць", – зазначив Рустамзаде.

Він наголосив, що Україна для перемоги над Росією повинна повторити досвід Ізраїлю і спрямувати усе для фронту і для перемоги. Кожен буде повинен щось зробити – як школяр, так і старий дідусь.

"На Бога надійся, а сам не схиб. Для наближення перемоги вам треба докорінно перелаштувати державу на військові рейки", – зазначив аналітик.

Рустамзаде наголосив, що Україна повинна першочергово самостійно виготовляти більше ракет, дронів та інший зброї і техніки. Масштаби виробництва повинні бути збільшені.

"От нещодавно Бен Уоллес (колишній міністр оборони Великобританії, – ред.) написав статтю, в якій він пропонував Україні посилити мобілізацію. Проте класичний спосіб нарощування традиційної бойової техніки і кількості сухопутних підрозділів стане найнеефективнішим способом збільшити ваші бойові можливості. Україна – технологічно розвинена країна, яка здатна створювати ракети, дрони і багато іншого. Українці самостійно можуть багато чого зробити, але для цього потрібно збільшити масштаби виробництв", – сказав аналітик.

Дивіться відео, в якому Агіль Рустамзаде зробив прогноз про терміни війни в Україні:

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що окупантів оточують під Бахмутом. Для того, щоб досягти напівоточення окупованого Бахмута Донецької області, Силам оборони необхідно встановити контроль над двома трасами, розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки. Окупанти провели обмежену невдалу наступальну операцію на заході Запорізької області. Сили оборони відбили наступ на північ від Новопрокопівки.

Азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде зазначав, що війна в Україні може затягнутись на 9 років. Українському суспільству і військово-політичному керівництву України треба розуміти, що Росія готова до затяжної війни на виснаження, вважає Рустамзаде.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії Агіль Рустамзаде
Реклама

Головне за день

У Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні - WP

У Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні - WP

10:19 Світ
Вирок для Ірану: Білий дім прокоментував відправку своїх військ до Ізраїлю

Вирок для Ірану: Білий дім прокоментував відправку своїх військ до Ізраїлю

09:50 Світ
"Захід не допоможе": аналітик назвав єдиний сценарій перемоги України

"Захід не допоможе": аналітик назвав єдиний сценарій перемоги України

09:49 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:35

Список готовий: у Повітряних силах назвали головні цілі ударів по Україні

10:19

У Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні - WP

09:50

Вирок для Ірану: Білий дім прокоментував відправку своїх військ до Ізраїлю

09:49

"Захід не допоможе": аналітик назвав єдиний сценарій перемоги УкраїниВідео

09:35

В Ізраїлі подружжя сховало немовлят і прийняло бій з бойовиками ХАМАС

Війна в Україні може затягтися на роки, є три сценарії розвитку подій – РустамзадеВійна в Україні може затягтися на роки, є три сценарії розвитку подій – Рустамзаде
09:30

Офіс очищення судової системи про справу Шепелєва: судді ВС підіграли злочинцю

09:26

Гороскоп на завтра 11 жовтня 2023: Тельцю - відмова від сигарет, Рибам - небажаний секрет партнера

09:18

Сергій Стерненко. Іран керував нападом на ІзраїльВідеоблоги

08:55

"Видав секрети нацбезпеки": племінниця Трампа розповіла, хто винен в атаці на Ізраїль

Реклама
08:41

Потап натякнув на те, що йде з шоу-бізнесу

08:33

Окупанти вночі вдарили десятками дронів по півдню: є влучання

08:23

День ангела 11 жовтня за новим календарем: хто святкує іменини в цей день

08:10

Цинічний шабаш: як Росія "вплутала" Україну у війну в ІзраїліПогляд

08:03

ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки - ISW

07:53

Яке свято завтра 11 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

07:16

"Досягли цілей": у ХАМАС заявили, що готові до переговорів з Ізраїлем - Reuters

06:55

Потрібно знайти мопса на картинці за 10 секунд: заплутана оптична ілюзія

06:42

У США обговорюють річний пакет допомоги Україні на $50-100 млрд - WSJ

06:35

Як правильно казати – процент чи відсоток: Авраменко пояснив різницю між словами

06:22

Україна та Ізраїль: порівняння вторгенняПогляд

Реклама
05:30

До чого свербить права долоня: не усім відома прикмета, яка здивує

05:00

Коли опалювальний сезон в Україні: до чого необхідно готуватись

04:30

"Путін хворий і помирає": журналістка розкрила стратегію виборів у РФ

04:00

"Трамп - руйнівник": Рустамзаде розповів, що чекає на Україну в разі його перемоги

03:30

Відома українська модель похвалилася оновленими формами в спідній білизні

03:00

Це загадка для 99% людей: головоломка, яка розкриє тип вашої особистості

02:37

Ви все життя користувалися теркою неправильно: блогерка показала одну хитрістьВідео

02:02

Мамин секрет: для чого збирають кришечки від дитячого харчування

01:31

Чи отримає Україна $300 млрд заморожених активів РФ: Золотарьов оцінив перспективи

00:03

"Щоб сильно мене не жаліли": Аліна Гросу показала нового бойфренда

09 жовтня, понеділок
23:51

Оголошено повітряну тривогу через атаку дронів Shahed: на півдні гримлять вибухи

23:09

Таємне весілля, секретне розлучення: Брежнєва висловилася про розрив з Меладзе

22:51

Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було - Нетаньяху

22:29

Україну, Словаччину та Польщу струснув землетрус: які області під загрозоюВідео

22:00

Війна в Україні може затягнутись на 9 років: військовий аналітик дав прогнозВідео

21:39

Війна в Ізраїлі: Зеленський зробив важливу заяву після наради з розвідкою

20:51

"Темна і дика країна": РФ повинна понести показове покарання – Данілов

20:48

New Yorker: питання передачі ATACMS для України вирішив один випадок

20:23

"Майже 500 ударів по позиціям": у ЗСУ розкрили ситуацію на фронті та плани росіян

20:08

"Ми почали, Ізраїль переможе": Нетаньяху показав кадри ударів по Сектору ГазаВідео

Реклама
19:52

Що можна садити у жовтні: встигніть посіяти, щоб мати великий урожай

19:45

Друзі Ніни Матвієнко натякнули на причину смерті співачки

19:44

ЗСУ зачищають фланги: окупантів оточують під Бахмутом – український боєць

19:22

Загроза "Мінська-3" та вихід до Криму: Рустамзаде зробив прогноз про війну навесніВідео

19:10

Головні проблемні наслідки для України через війну в ІзраїліПогляд

19:06

"Жінок ґвалтували поруч з тілами друзів": розкрито жахливі подробиці різанини в ІзраїліВідео

19:02

У лідера ДДТ Юрія Шевчука стався інфаркт

18:47

"Тут стільки лягло": полонений російський комбат "Ява" розколовся на допитіВідео

18:41

Гороскоп на тиждень з 9 до 15 жовтня: Леву - несподівана зустріч, а Діві - любовний період

18:29

Унікальна для Ізраїля ситуація: ексглава ЦРУ розкрив деталі вторгнення ХАМАСу

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти