"Якщо комусь це незрозуміло": в Міноборони назвали строки початку демобілізації

На опрацювання механізмів реалізації необхідно ще три місяці.

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Законопроєкт про демобілізацію розроблено / колаж: Главред, фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти, УНІАН

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На якій стадії перебуває законопроєкт про демобілізацію

Опрацьовуються нові форми і способи ведення бойових дій

Законопроєкт про демобілізацію розроблено, але на опрацювання механізмів реалізації необхідно ще три місяці, повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Щодо законопроєкту про демобілізацію. Нагадаю, що Україна перебуває в умовах повномасштабного вторгнення, повномасштабної агресії з боку Росії. Відповідно політики в умовах воєнного стану формує Міністерство оборони з Генеральним штабом", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. відео дня

Зі свого боку, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що відповідний законопроєкт уже розроблено, і наразі опрацьовують механізми для того, щоб зрозуміти, яким чином можна замінити велику кількість людей, що підлягатимуть демобілізації.

"Опрацьовуються нові форми і способи ведення бойових дій. І якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього ще три місяці", - додав він.

Гаврилюк наголосив, що для того, щоб законопроєкт подати, необхідно створити умови, щоб реалізація цього законопроєкту не призвела "до зникнення держави Україна". "Якщо комусь це незрозуміло", - наголосив він. При цьому вибачився за різкість своїх слів, відповідаючи на запитання з приводу того, хто відповідатиме.

Демобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12104 про відстрочку і демобілізацію. Закон передбачає звільнення від мобілізації українців, які перебували в російському полоні. Вони зможуть повернутися на службу, але виключно за власним бажанням.

Згодом президент України підписав закон №11531 про демобілізацію тих бійців, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час бойових дій.

Нещодавно у ЗМІ писали, що Міністерство оборони України просить Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відкласти підготовку законопроєкту про умови демобілізації під час воєнного стану.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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