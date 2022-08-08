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Розгорілися етнічні конфлікти: на Запоріжжі окупанти застрелили чеченця-замкомандира підрозділу

8 серпня 2022, 14:44

Конфлікти окупантів на етнічному підґрунті часто зачіпають і місцеве населення.

Кадыровцы, чеченцы, российские военные
На Запоріжжі окупанти застрелили замкомандира підрозділу/ Reuters, скрін

У лавах російських загарбників на окупованих територіях Запорізької області знову спалахують етнічні конфлікти, які часто відображаються і на цивільних.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Зазначається, що під час однієї з таких ситуацій окупанти застрелили одного з командирів підрозділів.

"Продовжуються конфлікти між підрозділами противника на етнічному підґрунті, що часто зачіпають цивільне населення. Так, на окупованій території Запорізької області у результаті такого конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів", – йдеться у повідомленні.

Також у розвідці розповіли, що один з російських загарбників у Зеленопіллі в Запорізькій області збив електричний стовп, сівши за кермо п’яним. Внаслідок цього весь населений пункт залишився без світла.

Зростає тиск окупантів на місцеве населення

Також у розвідці повідомили, що загарбники посилили свій тиск на цивільних на окупованих територіях.

"Так, у Великому Бурлуку Харківської області окупаційною адміністрацією здійснюється тиск на місцевих підприємців з метою змушення їх до отримання паспортів рф та перереєстрації відповідно до російського законодавства", – зазначають в ГУР.

Також збільшилася жорстокість окупантів до місцевого населення в окупованій Балаклії на Харківщині після того, як у місто прибув новий батальйон окупантів. У цей батальйон, зокрема, входять мобілізовані в Росії колишні кримінальні в’язні.

"На окупованій території Херсонщини, зокрема в Голій Пристані, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах", – додають в українській розвідці.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти захопленої ними Запорізької атомної станції та будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу. При цьому вони погрожують вибухом при спробі штурму ЗСУ.

Нагадаємо, у Кремлі заявили про готовність до проведення переговорів з українською стороною за пропозицією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков звинуватив українську делегацію в припиненні переговорів.

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