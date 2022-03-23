Зникнення Шойгу: Данілов розповів про розбірки силовиків РФ через провал в Україні

Сергій Шойгу і Володимир Путін / marketwatch.com

У РФ серед верхівки відбувається з'ясування відносин і пошук винних у зв'язку з провалом військової агресії проти України, заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

В ефірі національного телемарафону він саме з цим пов'язав зникнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу з публічного простору.

"Зараз проходить з'ясування, хто зробив таку підставу, що вони, не маючи інформації про нашу країну, пішли на таку авантюру. Зараз там проходить з'ясування відносин між їх структурами. ФСБ тикає пальцем, що військові недопрацювали, військові – що недопрацювали інші структури", говорить секретар РНБО.

За його даними на сьогодні в РФ вже "не тільки Шойгу немає, там багато генералів, які вже не виходять на зв'язок".

"Дуже багато генералів, яких вони вже поміняли. Вони вважають, що вони вже будуть новими силами здійснювати наступ на наші території. Я можу сказати, що їм це не допоможе", – підкреслив секретар РНБО.

Данілов також упевнений в тому, що президент РФ Володимир Путін за 22 роки свого правління знищив РФ: "Те, що сьогодні відбувається – це знищення РФ, яке здійснив їх президент. Їх ніхто не чіпав, вони самі себе знищили за ці 22 роки".

Нагадаємо, раніше ЗМІ помітили, що російський міністр оборони Сергій Шойгу вже 12 днів поспіль не з'являється на публіці. Останній раз в публічному просторі він "засвітився" 11 березня.

Шойгу з'являвся в російських новинах 11 березня, коли він зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акмаром. Того ж дня міноборони РФ розповідало, що міністр оборони країни-агресора відвідав Центральний військовий клінічний госпіталь імені Мандрика, де вручав нагороди російським окупантам за участь у війні в Україні.

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