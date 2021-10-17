Загадкова смерть дипломата в Києві: у поліції розкрили подробиці

Віктор Крижанівський / соцмережі

У Києві на дачному масиві Осокорки виявили тіло дипломата, експосла України в Естонії та експредставника в Придністров'ї Віктора Крижанівського.

Як повідомляє поліція Києва, за попередніми даними, чоловік помер після падіння зі сходів у власному будинку

Правоохоронці зазначають, що жінка зателефонувала до чергової частини поліції та повідомила, що в будинку на вулиці Садовій виявила тіло чоловіка без ознак життя.

"Попередньо встановлено, що 60-річний чоловік впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім піднявся і попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила домробітниця. Згідно з висновком судово-медичного експерта смерть настала в результаті закритої черепно-мозкової травми", - заявив начальник Дарницького управління поліції Олександр П'ятниківський.

За словами співрозмовника в правоохоронних органах, попередньо встановлено, що дипломат помер в результаті нещасного випадку. Ним виявився Віктор Крижанівський.

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Що відомо про загиблого дипломата Віктора Крижанівського

Крижанівський працював у дипломатичній службі з 1992 року. З 2010 року був послом України в Естонії, а з 2017 року — спеціальним представником України з придністровського врегулювання.

До призначення в Естонію дипломат також був спеціальним представником України в Придністров'ї.