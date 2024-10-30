'Навіщо їм нас слухати взагалі': Жорін розвіяв ілюзії про переговори з РФ

Українцям марно вірити в мирні переговори, які могли б зупинити Росію, заявив Максим Жорін.

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Росія прагне лише однієї мети - капітуляції України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви:

Росія не зацікавлена в мирних переговорах з Україною

Єдина мета РФ - це капітуляція України

Росіяни зупиняються тільки там, де їх зупиняють

Росія не прагне мирних перемовин. Єдина причина, чому РФ могла б бути зацікавлена у переговорах, — це бажання змусити Україну капітулювати. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

"Дивлюсь на лінію фронту і думаю - чого РФ має з нами сідати за стіл переговорів? Не розумію, звідки у людей зʼявилось враження, що Росія цього хоче. Хоч і з дуже великими втратами, абсолютно не такими темпами, як планувалось - та все ж потроху [росіяни - неценз.] - просуваються. Навіщо їм тоді нас слухати взагалі", - написав військовий. відео дня

За його словами, Росія зацікавлена у переговорах лише, щоб домогтися капітуляції України. Жорін вважає, що Захід не до кінця розуміє реальну ситуацію на полі бою та справжні плани російського керівництва.

"Їхня безтолкова позиція обернеться для них же великими проблемами. Але українцям, які переживають війну вже 10 років, вірити у мирні перемовини, які можуть зупинити Росію, вже якось дивно. Росіяни зупиняються тільки там, де їх зупиняють. Єдина правда, про яку нам варто памʼятати", - наголосив він.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Перемовини України та РФ - останні новини

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про те, що нібито Україна та Росія розпочали переговори про припинення атак на енергетичні об'єкти. У Financial Times писали, що Київ прагне відновити переговори, які у серпні майже призвели до угоди за посередництва Катару, але були зірвані через український наступ у Курську.

Представники Кремля заперечили цю інформацію, назвавши її "вкидом". Пєсков заявив, що Путін навряд чи погодиться на угоду, поки ЗСУ не витіснять з Курської області.

Як повідомляв Главред, заяви про можливі перемовини між Україною та Росією щодо взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі є нелогічними. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Росія не відмовиться від таких атак, адже використовує їх як психологічний тиск на Київ і Захід.

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