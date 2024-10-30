Переговори РФ та України про енергетику: у Кремлі різко спростували заяву

Росія та Україна обговорюють призупинення ударів по енергетиці - у Кремлі називають це "вкидом".

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РФ спростували дані про переговори щодо енергетики з Україною / колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal, скріншот: відео

Головні тези:

Україна та РФ дійшли "мовчазної згоди" не завдавати ударів по енергетиці

У Путіна спростували дані про переговори щодо енергетики з Україною

У Financial Times видали заяву про те, що Україна та Росія нібито обговорюють можливе припинення обстрілів енергетики. У диктатора Володимира Путіна заперечили це.

Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела заявило, що Росія та Україна за посередництва Катару нібито розпочали "попередні обговорення призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного".

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Співрозмовник видання також повідомив, що йдеться про "дуже ранні обговорення". Financial Times також написало, що минулої осені Україна та РФ дійшли "мовчазної згоди" не завдавати ударів по енергетичних об'єктах один одного.

Однак представники Путіна заявили, що нібито диктатор навряд чи погодиться на будь-яку угоду, поки ЗСУ не витіснять з Курської області.

Видання також зазначає, що відповідна угода може стати першим кроком до завершення активних бойових дій в Україні.

Реакція Кремля

У Кремлі назвали "вкидом" публікацію Financial Times про те, що Росія та Україна обговорюють призупинення ударів по енергетиці, передає ТАСС.

"Зараз дуже багато вкидів, які не мають жодного відношення до реальності. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці вкиди здійснюють і такі публікації допускають", - заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Ситуація із енергетикою в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Укренерго видали заяву про те, що у двох областях України ввели аварійні відключення світла. На території Полтавської та Сумської області введено графіки аварійних відключень електроенергії. Росіяни "Шахедами" атакували енергетичні об'єкти України. Графік застосовується на території дев'яти колишніх районів області.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що Україна близька до відключень світла. За його словами, оскільки опалювальний сезон розпочнеться пізніше, то з настанням холодів українці почнуть користуватися електричними обігрівачами. Навантаження піде на електроенергію, на обігрівачі, і тоді можуть бути обмеження.

Олександр Харченко описав плачевний сценарій на зиму. Якщо через ворожі атаки взимку буде відключено будь-яку АЕС, то українці будуть зі світлом лише 4 години на добу. За найгіршого сценарію, протягом двох днів світло можуть вмикати лише на 2 години.

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