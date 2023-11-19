За нього 3 місяці боролася не тільки Україна: подробиці повернення Богдана Єрмохіна

У процесі повернення Богдана в Україну участь брали Катар і ЮНІСЕФ.

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В Україну повернувся Богдан Єрмохін / Колаж: Главред, фото: Telegram

В Україну повернули Богдана Єрмохіна, якого російські окупанти незаконно вивезли в РФ з Маріуполя і навіть встигли дати йому повістку, коли хлопцеві було 17 років. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону розповів подробиці про повернення його додому.

Що відомо про Богдана Єрмохіна

Відомо, що Богдан втратив обох батьків кілька років тому. Навчався в металургійному коледжі. Окупанти вкрали хлопця і віддали його прийомній родині в Підмосков'ї.

У березні 2023 року Богдан спробував повернутися в Україну. Він втік, але російські спецслужби затримали його біля кордону з Білоруссю. Після цього хлопцеві дали повістку і зобов'язали прийти до військкомату в грудні 2023 року.

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Як вдалося повернути Богдана в Україну

За словами омбудсмена, в процесі повернення Богдана додому брали участь посередники - Катар і ЮНІСЕФ. Щоб домовитися про повернення хлопця, знадобилося цілих 3 місяці. Він додав, що саме присутність цих посередників допомогла повернути хлопця в Україну.

Лубінець також зазначив, що медійна активність гальмувала процес повернення хлопця.

"Вся наша команда займалася поверненням Богдана. Перше, що мені сказав Богдан — те, що він дуже щасливий і дякує всім, хто допоміг йому повернутися додому. Історія повернення Богдана для мене почалася 14 вересня цього року, коли я вперше по телефону поспілкувався з Богданом. Для мене було важливо в телефонному спілкуванні почути від Богдана, що він дійсно хоче повернутися в Україну", – говорить Лубінець.

Богдан повернувся і на кордоні його зустрів представник омбудсмена Олександр Кононенко.

Нагадаємо, згідно з даними Мінреінтеграції зараз у російському полоні перебуває 4337 українців. З них 3574 людини - це військові, які були захоплені в полон під час бойових дій, а 763 - цивільні, яких незаконно затримали окупанти.

Останній обмін полоненими відбувся 7 серпня. З російського полону додому повернулися ще 22 захисники України. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери - військовослужбовці рядового і сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених є поранені.

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