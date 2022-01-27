"За антиукраїнську пропаганду": ЗМІ розповіли, як СБУ готує санкції проти каналу"НАШ"

Канал "Наш" / TK Media

Українська влада планує ввести санкції проти проросійського телеканалу "Наш". Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в середовищі правоохоронців.

Згідно з його даними, Служба безпеки України вже готує відповідні матеріали. "Готуються документи для РНБО для внесення до списку санкцій у зв'язку з тим, що СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на цьому телеканалі", — розповів співрозмовник.

У той же час, коли саме дане питання буде розглянуто Радбезом, джерело журналістів не уточнило.

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Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

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"У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв [власник телеканалу "Наш" - Главред]", – повідомили в МЗС Британії.

У список "міністрів" потрапили ще четверо колишніх чиновників з часів Януковича і один екс-нардеп - Арбузов, Азаров, Клюєв і Сівкович. Всі вони з 2014 року живуть в Росії.

Російський МЗС назвав "дезінформацією і провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.