Делегація Південної Кореї відвідає Україну: у ЗМІ назвали мету візиту

Планується зустріч з представниками розвідки і оборонного відомства України, щоб обговорити майбутню співпрацю.

https://glavred.net/world/delegaciya-yuzhnoy-korei-posetit-ukrainu-v-smi-nazvali-cel-vizita-10609364.html Посилання скопійоване

Делегація планує у вівторок провести брифінг для Комітету ЄС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Президент Украины

Коротко:

Представники Сеулу відвідають Україну цього тижня

Делегація планує обмінятись секретною інформацією

Делегація Південної Кореї відвідає Україну цього тижня. Згідно з інформацією агенції Yonha, представники Сеулу планують поділитися інформацією про відправку військ КНДР до Росії.

Лідер Південної Кореї окреслив цей план під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який підтвердив розміщення військ КНДР у Курській області Росії.

відео дня

"Я сподіваюся, що під керівництвом Генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю в солідарності та координації", - сказав він.

Юн також зазначив, що делегація Південної Кореї планує у вівторок провести брифінг для Комітету ЄС з питань політики та безпеки, а потім відвідати Україну для зустрічі з представниками розвідки та оборони з метою обміну інформацією з поля бою та обговорення заходів співробітництва.

Під час наступної телефонної розмови з генсеком НАТО лідер Південної Кореї заявив, що участь військ КНДР у війні проти України є пріоритетним питанням для НАТО.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

Крім розмов з Рютте, Юн провів окрему телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої поділився інформацією про переміщення військ Північної Кореї та обговов співпрацю з країнами-членами ЄС.

"Це серйозна ситуація, за якої фактичне розгортання північнокорейських військ на передовій в Україні може статися раніше, ніж очікувалося", – підкреслив президент Південної Кореї.

Чим особлива Південна Корея? Південна Корея - індустріально і технологічно розвинена держава на Корейському півострові. Населення - 51 966 948 осіб. Обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності, згідно з даними на 2018 рік, становив понад 2 трильйони доларів США, пише Вікіпедія. Південна Корея - один із провідних експортерів автомобілів, електроніки, культурного контенту, мовних програм і відеоігор. Це один з "Азіатських тигрів" - держав Азії (серед яких Сінгапур, Гонконг і Тайвань), які демонстрували дуже високі темпи економічного розвитку з початку 1960-х до 1990-х років.

КНДР проти України - останні новини

Як писав раніше Главред, у четвер, 24 жовтня, ГУР підтвердило прибуття перших підрозділів північнокорейських солдатів у Курську область. Всього КНДР "передала" у розпорядження країни-агресорки до 12 тисяч військових. Серед цих 12 тисяч солдатів 500 — офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України на боці Росії. Рютте закликав Росію та КНДР "негайно припинити ці дії" й підкреслив, що подальше посилення військової співпраці між цими державами є серйозною загрозою для глобальної безпеки. За його словами, тісна взаємодія Москви і Пхеньяна створює ризики як для євроатлантичної, так і для індо-тихоокеанської стабільності.

Нещодавно президент Південної Кореї пообіцяв, що його країна "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР в Росію для війни проти України. Юн назвав розгортання північнокорейських військ "провокацією, що загрожує глобальній безпеці за межами Корейського півострова і Європи".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред