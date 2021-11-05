Ярош розповів, чи хоче повноцінно повернутися в політику

Дмитро Ярош / УНІАН

Екснардеп Дмитро Ярош, новопризначений радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, не виключає можливості свого повноцінного повернення в політику, однак партії, яка відповідає його критеріям, поки немає. Про це він висловився в ефірі Радіо НВ.

"Я розраховував після війни займатися такими речами, тому що складно роздвоюватися, але війна, бачте, не завершується. При цьому вважаю, що зараз дуже потрібна об'єднана державна опозиція, яка буде ширше націоналістичної, але і націоналісти там повинні брати участь; потрібна хороша, професійна і патріотична команда на чолі держави. Якби така команда була сформована, я б із задоволенням в ній брав участь", - сказав Ярош.

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Нагадаємо, раніше колишній лідер Правого сектора і екснардеп Дмитро Ярош 2 листопада повідомив про своє призначення радником Головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного.

Пізніше Ярош уточнив, що наказ про його призначення з'явився ще 20 жовтня. За словами військового, він має намір працювати над питаннями підключення добровольців до діяльності ЗСУ та роботи з молоддю. Ярош попередив про небезпеку військового нападу Росії і зазначив, що добровольці можуть бути задіяні в різних збройних формуваннях.