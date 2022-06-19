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"Я знаю його особисто": генерал розповів, чого чекати від підневільного Путіну Лукашенка

19 червня 2022, 09:39

Лукашенку потрібно демонструвати лояльність Путіну і виконувати хоча б частину зобов'язань, зазначив Микола Маломуж.

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Генерал розповів, чого чекати від підневільного Путіну Лукашенку / скріншот

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, ймовірно, не зважиться найближчим часом на наступальну операцію проти України.

Екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж, зазначив, що він може сприяти діям РФ, наприклад, в наданні плацдармів, аеродромів, розміщенні дивізіонів, "Іскандерів" і навіть в організації певних провокацій, передає "Обозреватель".

"Але до тих пір, поки Росія не почне більш ефективну наступальну операцію, Лукашенко не буде приймати рішення про стратегічні наступи. Я знаю його особисто. Він завжди лавірує, навіть з Путіним. Навіть у ситуації повної підпорядкованості Путіну він прораховує варіанти. Він бачить, що зараз ситуація складна, що Росія не змогла реалізувати всі сценарії в Україні", - пояснив Маломуж.

Також він зазначив, що Лукашенку потрібно демонструвати лояльність Путіну і виконувати хоча б частину зобов'язань.

читайте такожЦе буде кінець для Лукашенка: армія Білорусі може відмовитися наступати на Україну - Жданов"Крім надання баз для російських військ, розміщення ракетних сил і техніки, необхідно і демонструвати силу. Для чого? Щоб відтягувати дуже великі сили України на великому просторі українсько-білоруського кордону. Лукашенко заявляє про можливі агресивні дії з боку України і заходу, виправдовуючи зміцнення своїх кордонів, мінування, підтягування військ і так далі. Це більшою мірою є демонстрація дій для Путіна і фактично допомога агресору", - пояснив Маломуж.

Генерал підкреслив, що наступальна стратегічна операція Лукашенка – це великий ризик з двох причин. Перша - він розуміє, що Путін може програти і, відповідно, він відповідатиме вже за пряму агресію проти України. Поки він співучасник. Друга - Лукашенко повністю не впевнений у своїх військових, особливо в кадрових.

Раніше президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача з приводу можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі. Як повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов на засіданні Зеленський доручив провести перевірку готовності в чотирьох областях.

Читайте також:

війна в Україні Олександр Лукашенко Микола Маломуж
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