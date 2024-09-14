"Я б з задоволенням": Усик зізнався, що хоче отримати в Кабміні посаду міністра

Олександр Усик заявив, що хотів би і надалі присвятити своє життя спорту, тож хоче очолити відповідне міністерство.

https://glavred.net/ukraine/ya-by-s-udovolstviem-usik-priznalsya-chto-hochet-poluchit-dolzhnost-v-kabmine-10596998.html Посилання скопійоване

Усик, Зеленский, Кабмин / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, офіс: ЗОДА

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився своїми політичними планами щодо майбутньої нової кар'єри. За словами спортсмена, він має намір отримати посаду міністра молоді та спорту в українському уряді.

Такою інсайдерською інформацією Усик поділився під час свого інтерв'ю для польського YouTube-каналу Kanał Sportowy.

Боксер зізнався, що хоче стати міністром молоді та спорту:

відео дня

"Я б з задоволенням став би міністром спорту – я стану ним",-розповів Усик.

Батько чотирьох дітей підкреслив, що хотів би і надалі присвятити своє життя спорту, тож хоче очолити відповідне міністерство.

Що відомо про Кабінет Міністрів України? Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Ба більше, український боксер сказав, що хотів би працювати з малечою не тільки у спорті, а й у навчанні:

"Я б хотів працювати з дітьми. Працювати з дітьми не тільки у спорті, а й у навчанні: психологія, здоровий спосіб життя, думати своєю головою, а не слухати, хто і що говорить. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх деяких речей, які можу я",-підсумував спортсмен.

Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Перестановки в Кабміні - останні новини

Нагадаємо, що 6 вересня уряд провів другу хвилю кадрових перестановок. Кабмін звільнив п'ять заступників міністрів та головку Закарпатської ОВА, водночас урядовці ухвалили кілька призначень, розповів Тарас Мельничук.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Україні почались кадрові зміни в уряді та Офісі президента. Ці зміни відбуваються на фоні підготовки до важливої осені для країни.

Народний депутат Давид Арахамія на початку вересня анонсував зміну 50% уряду. Він наголосив, що кінцевий перелік змін в штаті Кабінету Міністрів України буде визначено 4 вересня під час засідання фракції.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред