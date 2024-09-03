'Велике перезавантаження почалось': Арахамія анонсував зміну 50% уряду

Народний депутат Давид Арахамія наголосив, що кінцевий перелік змін в штаті Кабінету Міністрів України буде визначено 4 вересня під час засідання фракції.

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Понад 50% штату Кабінету Міністрів України буде змінено / Колаж Главред, фото: КМУ, УНІАН

Велике перезавантаження уряду може початись вже цього тижня. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат, голова парламентської фракції "Слуга Народу", член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

За його словами, понад 50% штату Кабінету міністрів України буде змінено.

"Завтра нас чекаю день звільнень, а післязавтра день призначень", - написав він.

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Фото: скріншот

Арахамія наголосив, що кінцевий перелік змін в КМУ буде визначений в ході засідання фракції "Слуга народу" 4 вересня.

Він також закликав стежити лише за офіційними джерелами інформації.

Що відомо про Кабінет Міністрів України? Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 вересня до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від Олександра Камишіна (міністра з питань стратегічних галузей промисловості), Дениса Малюськи (міністра юстиції) та Руслана Стрільця (міністра захисту довкілля та природних ресурсів). Також про звільнення заявив Віталій Коваль, голова Фонду державного майна. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Хоча питання заміни міністра оборони Рустема Умєрова не розглядається під час війни, у Кабінеті Міністрів можуть відбутися певні точкові зміни, і з'являться нові люди. Про це 5 липня заявив народний депутат Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

3 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони та оголосив про намір подати кандидатуру Рустема Умєрова, голови Фонду держмайна, як його заміну.

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