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Взяла в руки зброю: модель з Києва кинула подіум і пішла служити в Нацгвардію

Дмитро Відоменко
7 квітня 2023, 18:06 оновлено 7 квітня, 18:06
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Колишня київська модель на ім'я Юлія залишила модельну кар'єру і пішла служити в бригаду Національної гвардії під назвою "Лють".
Нацполіція, Лють
Дівчина служить у бригаді Нацполіції "Лють" / скріншот з відео

Дівчина на ім'я Юлія - колишня модель з Києва - стала військовослужбовцем та потрапила в штурмовий батальйон бригади Нацполіції "Лють", яка входить до складу "гвардії наступу". Відповідний ролик був опублікований на Facebook-сторінці МВС.

Колись вона мріяла про закордонні контракти і про подіуми. Однак повномасштабне вторгнення РФ в Україну все змінило. Дівчина вирішила залишитися в Україні і взяти в руки зброю. Зараз колишня модель проходить бойову підготовку нарівні з чоловіками.

У Нацполіції розповідають, що Юлія була єдиною жінкою з Києва, яка пройшла відбір. Крім того, вона також стала інструктором з тактичної медицини.

відео дня

За словами самої Юлії, вона розуміла на що йде і що поблажливості до неї не буде. Однак ці труднощі все сильніше мотивували її пройти відбір в "Гвардію наступу".

Юлія каже, що її чоловік служить в поліції і з початку повномасштабного вторгнення виконує бойові завдання на сході України.

Поліція

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як в минулому році під Попасною 15-річна Ліза Чернишенко з простреленими ногами вела машину, в який були поранені люди.

"Лежали міни в шаховому порядку, там проїхати ніяк, але я якось проїхала, а потім ще був труп жінки, стовп, я проїхала і нас обстріляли", - розповідає дівчинка. Зрештою дівчинка опинилася в безпеці - її евакуювали до Львова. Тамтешні медики дивувалися, як з такими пораненнями ніг вона взагалі могла вести авто.

Пізніше повідомлялося про те, що бійці української армії здійснили вкрай ефектну операцію і закинули за допомогою безпілотника гранату прямо у відкритий люк бронетехніки окупантів.

Українські війни показали неабияку солдатську кмітливість і спорудили бомби-приманки для риби (які були придбані на AliExpress).

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