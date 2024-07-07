У Луцьку кинули гранату у натовп людей: внаслідок вибуху є постраждалі - що відомо

У Луцьку невідомий кинув бойову гранату з вікна автомобіля в людей. Внаслідок вибуху відомо про 5 постраждалих. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Видання "Конкурент" з посиланням на свідків повідомляє, що інцидент стався біля магазину АТБ на вулиці Ковельській. Невідомий чоловік кинув гранату з вікна транспортного засобу, яка вибухнула. Інше видання, "Волинські новини", інформує про 5 постраждалих.
Зараз на місці події працюють правоохоронці, медики та рятувальники. В коментарі для Суспільного інспекторка сектору комунікації Нацполіції області зазначила, що вибух стався приблизно о 20:50.
Інспекторка також додала, що наразі встановлюється точна кількість травмованих.
"Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі — згодом. На місці працюють поліцейські та медики", — додала Марина Балдич.
Дивіться відео з наслідками вибуху гранати у Луцьку:
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 травня в центрі Броварів на Київщині вибухнула граната, внаслідок чого постраждали двоє людей, яких госпіталізували. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, зазначивши, що вибух стався близько 20:40 біля магазину "Червоний маркет" на бульварі Незалежності.
15 грудня під час сесії сільської ради в селі Керецьки на Закарпатті вибухнула граната, через що постраждали 26 осіб, шестеро з них перебувають у важкому стані.
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