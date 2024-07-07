У Луцьку кинули гранату у натовп людей: внаслідок вибуху є постраждалі - що відомо

В Нацполіції зазначили, що на місці вибуху гранати працюють поліцейські та медики, чоловіка, що ймовірно, причетний до інциденту у Луцьку вже затримано.

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Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту вже затримано / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Національна поліція України

У Луцьку невідомий кинув бойову гранату з вікна автомобіля в людей. Внаслідок вибуху відомо про 5 постраждалих. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Видання "Конкурент" з посиланням на свідків повідомляє, що інцидент стався біля магазину АТБ на вулиці Ковельській. Невідомий чоловік кинув гранату з вікна транспортного засобу, яка вибухнула. Інше видання, "Волинські новини", інформує про 5 постраждалих.

Зараз на місці події працюють правоохоронці, медики та рятувальники. В коментарі для Суспільного інспекторка сектору комунікації Нацполіції області зазначила, що вибух стався приблизно о 20:50.

відео дня

Інспекторка також додала, що наразі встановлюється точна кількість травмованих.

"Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі — згодом. На місці працюють поліцейські та медики", — додала Марина Балдич.

Дивіться відео з наслідками вибуху гранати у Луцьку:

Фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 травня в центрі Броварів на Київщині вибухнула граната, внаслідок чого постраждали двоє людей, яких госпіталізували. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, зазначивши, що вибух стався близько 20:40 біля магазину "Червоний маркет" на бульварі Незалежності.

15 грудня під час сесії сільської ради в селі Керецьки на Закарпатті вибухнула граната, через що постраждали 26 осіб, шестеро з них перебувають у важкому стані.

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