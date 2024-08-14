У Києві на Рейтарській стався вибух гранати

За словами очільника столиці, у одному із кафе на вулиці Рейтарська стався вибух гранати.

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Граната в Києві / колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

У Києві в одному із кафе по вулиці Рейтарській в одному із кафе невідомі підірвали гранату. Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

"Екстрені служби прямують на місце. Деталі — згодом", — сказав Кличко.

За інформацією свідків та ЗМІ, в одному із кафе в Києві по вулиці Рейтарській у підвалі спрацювала учбова граната. Внаслідок цього трапилось значне задимлення приміщення.

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Міський голова Києва також проінформував, що на даний час немає повідомлень про руйнування та потерпілих внаслідок вибуху. На місці вже працюють всі необхідні служби, а деталі інциденту встановлюються.

У кафе на Рейтарській вибухнула граната - дивіться відео:

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