Вибух під Сімферополем: експерт сказав, скільки літаків РФ було на авіабазі, де розгорілася пожежа

Експерт сказав, скільки літаків РФ було на авіабазі, де розгорілася пожежа/ topwar.ru

На авіабазі російських окупантів у селищі Гвардійське, що за 15 кілометрів від Сімферополя в окупованому Криму, 16 серпня відбулися вибухи і розгорілася пожежа. У цей час там перебували 24 російські військові літаки.

Такі дані розповів відомий журналіст-розслідувач, керівник Bellingcat Христо Грозєв у Twitter. Він зазначив, що сам аеродром входив до складу Військово-морських сил РФ.

За інформацією журналіста, на момент вибуху там стояли 12 літаків Су-24М та ще 12 літаків Су-25СМ.

"Російські ЗМІ повідомляють про нову пожежу на авіабазі в Криму сьогодні, цього разу на військовому аеродромі Гвардійське. Він містив 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ і входив до складу ВМФ Росії", – зазначається у дописі.

Нагадаэмо, крім вибухів біля міста Джанкой, окупанти заявили про нові вибухи в Криму – у смт Гвардійське біля Сімферополя. Російські ЗМІ з посиланням на слова місцевих жителів повідомили, що над військовою авіабазою в смт Гвардійське Сімферопольського району стоять стовпи чорного диму. Також місцеві мешканці розповіли, що раніше вони чули декілька сильних вибухів.

Вибухи у Криму 16 серпня

Вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонацію на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин у місці, де тимчасового зберігалися боєприпаси.

Варто зазначити, що у місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на 10:00 16 серпня вже виїхали близько двох тисяч осіб.

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