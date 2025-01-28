У Мелітополі "бавовна": Андрющенко каже про приліт по скупченню окупантів

Наразі представники окупаційної адміністрації Мелітополя не коментували ситуацію.

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У Мелітополі приліт по найціннішому / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Коротко:

Близько 14 години дня у тимчасово окупованому Мелітополі було чути звуки вибухів

Андрющенко заявив про приліт по місцю базування окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі неспокійно. Сьогодні близько 14 години дня в місті лунали вибухи. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Про гучні вибухи журналісти написали о 14:06.

відео дня

"У Мелітополі – бавовна. Причина встановлюється", – зазначалося в повідомленні.

Через кілька хвилин медіа опублікувало перші деталі.

"Мелітопольці повідомляють, що чули 3 вибухи. У південній частині міста та в Садовому було найгучніше. Гучні звуки було чути в стороні Льодової арени, а також у районах: Червоної гірки, Піщаного, Садового, Чорного, залізничного вокзалу та селищ Якимівка, Костянтинівка", – йдеться в повідомленні "Ріа Мелітополь".

Тим часом ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що прилетіло по місцю базування російських окупантів.

"Повідомляють про чудовий приліт по місцю базування окупантів поруч з містом. Добре", - зазначив Андрющенко.

Ураження російських цілей - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 26 січня в Рязані, що в Росії пролунали гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод. За даними росЗМІ, внаслідок удару на території НПЗ знову виникла пожежа.

Згодом зʼясувалося, що після ударів українських дронів призупинив свою роботу Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших у РФ. Унаслідок ударів БПЛА нафтосховище на заводі згоріло, а серед пошкодженого устаткування - залізнична естакада та установка гідроочищення, яка використовується для видалення домішок із продуктів переробки.

Раніше повідомлялося про те, що розвідники успішно вдарили FPV-дронами по позиціях російської армії в Тьоткіно Курської області. Вдалося знищити важливе супутникове обладнання.

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Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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