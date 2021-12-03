Виклик Путіна на прямі переговори: у Слузі народу назвали мету Зеленського

У слузі народу оцінили перспективи переговорів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / УНІАН, Reuters

Лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія оцінив перспективи наміру президента України Володимира Зеленського вести прямі переговори з РФ для закінчення війни на Донбасі.

"Вийде, не вийде - це дуже складний процес... Можна ж імітувати процес, а можна займатися процесом - Зеленський про це сьогодні заявив: Якщо ми хочемо не імітувати, а займатися процесом, треба в лоб ставити питання Росії, сідати за стіл переговорів. Якщо ж вони не сідають, а вдають - знову йтиме війна. Тому, мені здається, це абсолютно правильна риторика", - сказав він у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що до висновку про необхідність проведення прямих переговорів між Україною і Росією прийшли "всі члени переговорної групи в нормандському форматі".

"Всі розуміють, що Росія - учасник процесу з боку так званих терористичних організацій, вона їх координує, дає завдання, фінансує. Тому мені здається, це правильний крок", - зазначив Арахамія.

Разом з тим в ефірі програми Право на владу він пояснив, що в контексті реалізації Мінських домовленостей немає ніякого просування.

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"Ми зробили дійсно все, що могли: КПВВ відкрили, розведення зробили необхідні, обміни полоненими. Це теж все важливо, але це не те, чого чекають більшість людей, оскільки вони хочуть бачити справжній рух. І ми хочемо підкреслити, і президент вже зазначив, що прямі переговори - це, в тому числі рішучий крок до цього. Чому? Тому що Росія завжди намагається уникнути цього, вони кажуть, що сідайте спочатку з цими невизнаними ватажками, мовляв, вони - сторона конфлікту", - пояснив Арахамія.

Він підкреслив, що незважаючи на задокументовані факти підтримки Росією бойовиків і того, що вона є стороною конфлікту, РФ це "намагається зробити дипломатично таким чином, що вони нібито не сторона".

"Тому прямий виклик на переговори - це фактично і є визнанням того, що вони сторона", - пояснив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.

Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.

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