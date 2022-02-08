Вижила лише мати: двоє дітей і батько загинули у пожежі на Донеччині через несправну пічку

Вижила тільки матір дітей, вона зараз перебуває в лікарні.
На Донеччині у пожежі загинули дворічна дівчинка, її 12-річний брат і їхній батько. Вижила лише 42-річна матір дітей, її госпіталізували.
Вогонь спалахнув у ніч на вівторок, 8 січня, повідомляє поліція Донецької області.
На місце події одразу після виклику вирушили пожежники і швидка. Проте дітей і батька врятувати уже не вдалося – їхні тіла виявили під час гасіння пожежі.
"Під час ліквідації пожежі виявлено тіла двох дітей: 12-річного хлопчика та дворічної дівчинки. Також померлим був виявлений їхній 34-річний батько. Матір перебуває в лікарні, її життю та здоров’ю нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.
У правоохоронних органах ймовірною причиною пожежі називають неправильну експлуатацію пічного опалення.
За цим фактом відбуватиметься розслідування.
"Інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" Кримінального кодексу України", – зазначають у поліції.
Як повідомила пресслужба ДСНС у Донецькій області, матір госпіталізували до хірургічного відділення Покровської центральної районної лікарні.
Нагадаємо, у Кропивницькому 2 лютого сталася пожежа в багатоповерховому будинку, в результаті якої загинула одна людина, а постраждало три, в тому числі двоє дітей. За даними місцевих ЗМІ, пожежа могла трапитися в результаті вибуху газу.
Також раніше на Київщині у пожежі загинула 1-річна дитина. Вогонь спахнув через пічку. Багатодітна сім'я – 18-річна мати з трьома дітьми жила в лазні, яку орендувала. За її словами, о 18:00 вона вийшла до вбиральні, а дітей залишила в приміщенні. Проте вже за кілька хвилин почалася пожежа.
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