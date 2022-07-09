Випалює позиції ворога: у ЗСУ розповіли, як HIMARS розносять арсенали РФ на фронті

Комплекс HIMARS / shephardmedia.com

Капітан 103-ї бригади територіальної оборони Олександр Ганущин розповів про бойове застосування реактивних систем залпового вогню США HIMARS на фронті.

В ефірі національного телемарафону він підкреслив, що американські РСЗВ допомагають нівелювати перевагу окупаційної армії РФ в боєприпасах.

"Перевага в боєприпасах у противника - в 7-10 разів, тому HIMARS тут як ніколи доречний", - сказав він.

Український військовий підкреслив, що американські РСЗВ своєю високою точністю роботи забезпечують знищення боєприпасів противника, особливо на кінцевому шляху їх прямування до фронту.

"Ми вже намацали, як з цим боротися, і далі буде більше. Але все це не приходить відразу, це справа не днів, і навіть не тижнів", - пояснив капітан ТРО.

Ганущин додав, що 1 випущена ракета з установки HIMARS коштує 150 тисяч доларів, а повний пуск - 900 тисяч.

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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