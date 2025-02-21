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Виведення військ з України: експерт назвав сценарій, як поставити РФ на розтяжку

Даяна Швець
21 лютого 2025, 13:14
1142
Росіяни довго говорили про демілітаризацію України, а тут раптом мова зайшла про обмеження армії Росії, звертає увагу експерт.
Путин, армия РФ
Росію поставили перед вибором / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головне з заяв експерта:

  • Захід вимагає скоротити російську армію
  • Україна має посилювати позиції військовими діями
  • Стратегія Кремля спрямована на виснаження Заходу та розкол союзників

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог назвав поступки, на які має піти Путін для завершення війни. Політичний експерт Тарас Загородній висловив думку в інтерв'ю Главреду, що, навіть якщо США спробують змусити Росію скоротити армію в європейській частині країни і перекинути сили ближче до Китаю, все одно залишаються невирішені питання:

"Хто зупинить війну, як, якими будуть наслідки для Росії? Росія взагалі може послати всіх нафіг і сказати, що їй усе це нецікаво."

За словами аналітика, переговори є процесом, що розвивається, і їхній результат залежатиме від військових успіхів України.

"Ми не повинні сприймати те, про що йдуть початкові переговори, як кінцевий результат. Переговори – це поетапний процес, баланс сил. Що більше Україна буде довбати по території Росії під час переговорів, то більше баланс сил схилятиметься на наш бік, і ми поступово перейдемо до питання про графік виведення російських військ з території України", - переконаний аналітик.

Водночас Загородній відзначив позитивне значення самої риторики таких заяв.

"Але сам тон заяви мені подобається, тому що для Росії сказане – як серпом по одному місцю. Росіяни довго говорили про демілітаризацію України, а тут раптом мова зайшла про обмеження армії Росії", - підкреслює експерт.

Він також наголосив на відсутності чітких механізмів виконання будь-якої угоди.

"Будь-який договір, який ви підписуєте, є порожнім папером, якщо немає чіткого механізму примусового виконання цього договору. Хто примусить Росію перекинути війська, в який спосіб це відбуватиметься – під виглядом навчань, передислокації тощо, як проконтролювати скорочення Росією військ – на ці питання немає відповіді. Я не вірю в цей варіант, адже Росія порушила договір про ракети малої і середньої дальності", - каже експерт.

Однак Загородній також застерігає, що Росія намагатиметься використати переговори як тактичний хід.

"Путін буде "тягнути волинку" і розповідати казки, щоб обвалити Україну, посварити її з Європою і США. Росія вже намагається вимагати повністю припинити допомогу Україні, мовляв, тільки після цього вона погодиться розмовляти. Це буде постійно", - резюмував Загородній.

Дивіться відео - Тарас Загородній розповів про план Б Трампа щодо України:

Переговори по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно в ISW пояснили, чи готовий Кремль здати назад в переговорах. На думку аналітиків, Путін наразі намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах, щоб вона була найбільш ефективною та отримала максимум від Сполучених Штатів.

Водночас у ГУР зробили заяву, що РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до 24 лютого. Пропагандисти в РФ отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин вторгнення, кажуть у розвідці.

Своєю чергою депутат ЄП Міка Аалтола висловив думку, що Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії за 3 тижні. За його словами, президент США шантажує європейців виведенням американських військ з континенту.

Більше заяв експерта Загороднього:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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