Вистрілили 16 разів: у Луганську вбито пособника "Ахмата"

У Луганську знищено співвласника кафе "Кавказ" Джейхуна Саламова.

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У Луганську вбито пособника "Ахмата"/ колаж: Главред, фото: telegraf.com, t.me/atesh_ua

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Обставини смерті окупанта

Чим знамените кафе, в якому вбили окупанта

У тимчасово окупованому Луганську ліквідували пособника "Ахмата". Невідомі під час розбірок вистрілили в нього 16 разів. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

У Луганську знищено співвласника кафе "Кавказ" Джейхуна Саламова, 1973 р. н., уродженця Азербайджану.

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"На нього було скоєно напад наприкінці лютого - кілер розстріляв його прямо в автомобілі. Було зроблено 16 пострілів, Саламов дістав важкі поранення і пізніше помер", - кажуть партизани.

За інформацією агента "АТЕШ", це була вже третя спроба його ліквідації. "Нападник і його співучасник, який надав зброю, також є етнічними азербайджанцями. Один із них був затриманий у московському аеропорту перед вильотом", - уточнюють партизани.

Саламов разом із другим власником згаданого кафе - Шаріфовим Еміном Юсифом від початку окупації 2014 року активно співпрацювали з російськими військами. Вони надавали приміщення кафе для нарад, організовували харчування для військових і особисто займалися вербуванням співгромадян у загони "Ахмат" та інші підрозділи Кадирова.

"Їхній заклад став улюбленим місцем зупинки кадировських бойовиків і комбатів, а також точкою збору лояльних до путінського режиму елементів", - розповіли партизани.

Це місце, як уточнюють в "АТЕШ", давно втратило статус цивільного об'єкта - воно функціонує як прикриття для військової діяльності та вербування. Саме в кафе "Кавказ" 30 травня 2022 року під час "наради" було ліквідовано генерал-майора Романа Кутузова ("Туман"), командира 1-го армійського корпусу ЗС РФ.

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