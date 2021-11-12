Вийшов на вулицю без паспорта: у Сумській області чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень

Відсутність паспорта спричинила чималий штраф / УНІАН

Поліція зупинила чоловіка на вулиці з проханням надати документи, їх у нього не виявилося. Його звинуватили в порушенні карантину та оштрафували на кругленьку суму. На той час регіон ще знаходився в "зеленій" зоні.

Інцидент стався в селі Хмелів Роменського району. На сум'янина склали адміністративний протокол за порушення правил карантину, оголошеного через поширення коронавірусу. У суді рішення поліції визнали законним і оштрафували громадянина на 17 000 грн, передає UBR.

Суддя своєю чергою вказав, що, згідно з "карантинною" постановою Кабміну, обов'язковою умовою для "зеленої" зони є перебування на вулицях з документами, що засвідчують особу. Таким чином, чоловікові присудили штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних податків мінімумів доходів громадян та зобов'язали сплатити розмір судового збору – 454 грн.

Відповідач має 10 днів на оскарження такого рішення.

Карантин в Україні

20 вересня на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину режиму надзвичайної ситуації до Нового року. Згідно з ним, регіони діляться на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

Станом на сьогодні в червоній зоні карантину знаходяться 18 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.

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