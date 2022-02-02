Виписала собі премій на 50 тисяч гривень: на Київщині лікарка намагалася незаконно збагатитися

На Київщині лікарка незаконно виписала собі премій на 50 тисяч гривень/ Поліція Київщини

На Київщині у місті Сквира лікарка, тимчасово виконуючи обов’язки директора однієї з медичних установ, почала виписувати собі премії на великі суми.

Жінка з червня 2020 року займала посаду заступниці директора цього закладу. Проте у той період часу тривав конкурс на посаду директора, і тому вона тимчасово виконувала обов'язки керівниці медзакладу, розповідають у поліції Київщини.

Користуючись такою нагодою, вже у серпні того ж року з нагоди святкування Дня незалежності лікарка нарахувала собі додатково до зарплати ще понад 17 тисяч гривень преміальних.

Та на цьому жінка не зупинилася, і пізніше підписала ще декілька наказів про виплати то на оздоровлення, то у зв’язку з закінченням року. Таким чином до кінця року вона збагатилася преміями загалом на майже 47 тисяч гривень.

Такі дії жінки викрила поліція. Лікарці повідомили про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.2, ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України). Їй загрожує ув’язнення терміном від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, раніше у МОЗ відповіли на скандал про переведення медиків на роботу на півставки. Медичним працівникам, яких переводять на половину ставки після підняття мінімальних зарплат до 13 000 – 20 000 гривень, слід звертатися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Вона повинна запрацювати вже найближчим часом, зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Читайте також: