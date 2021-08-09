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У Кривому Розі літня пара вистрибнула з вікна, тримаючись за руки

9 августа 2021, 19:09

84-річний чоловік і його 83-річна дружина загинули на місці від отриманих травм. Тіла загиблих виявила сусідка і зателефонувала до поліції.

Пенсіонерка
У Кривому Розі пенсіонери покінчили життя самогубством / УНІАН

У Кривому Розі трапився моторошний інцидент - пара пенсіонерів звела рахунки з життям і вистрибнула з вікна, тримаючись за руки. Вони залишили передсмертну записку, повідомляє видання Перший міський з посиланням на джерела в поліції.

Інцидент трапився в неділю, 8 серпня, в Інгулецькому районі Кривого Рогу. По вулиці Недєліна літня пара скоїла подвійне самогубство і вистрибнула з вікна власної квартири на четвертому поверсі.

84-річний чоловік і його 83-річна дружина загинули на місці від отриманих травм. Тіла загиблих виявила сусідка і зателефонувала до поліції.

У квартирі співробітники правоохоронних органів виявили передсмертну записку, де чоловік і дружина просять нікого не звинувачувати у своїй смерті.

Сусіди повідомили, що пенсіонери були досить відомі в місті і їх жителі дуже поважали. 84-річний чоловік був учителем із багаторічним стажем в одній зі шкіл житлового масиву Інгулець, а його 83-річна дружина була відомим лікарем у Кривому Розі.

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Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 з позначкою "самогубство". Тіла загиблих відправили на судово-медичну експертизу. Триває розслідування, і слідчі намагаються встановити причини такого відчайдушного кроку.

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Наразі немає інформації про родичів і дітей пенсіонерів, також невідомо, чи були у них які-небудь невиліковні захворювання.

Раніше Главред писав про те, що в Одеській області чоловік скоїв суїцид - він ліг на рейки перед наближенням поїзда, повідомляти регіональне управління Нацполіції в п'ятницю. 6 серпня.

Інцидент стався на залізничній станції біля села Кремидівка в Лиманському районі.

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пенсіонери новини України самогубство суїцид
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