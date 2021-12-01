"Викидні через вакцинацію, а епідемія COVID - 19-вигадка": у МОЗ "рознесли" популярні фейки

У МОЗ "рознесли" популярні фейки про вакцинацію / УНІАН

Досить часто в соцмережах можна зустріти твердження-мовляв, в офіційних документах компанії Pfizer нібито є підтвердження можливості викидня навіть в результаті контакту зі шкірою вакцинованих.

Насправді ж, кажуть у МОЗ, у клінічних випробуваннях Pfizer немає ніяких даних про підтверджені випадки викиднів після вакцинації. У документах йдеться лише про те, що слід повідомляти про випадки, коли вагітна жінка контактувала з досліджуваним препаратом через шкіру або вдихання. Така реєстрація контактів є стандартною міжнародною практикою клінічних випробувань і не свідчить про ризики вакцинації для вагітних жінок.

Далі, в соцмережах деякі користувачі заявляють, що ні епідемії, ні пандемії, ні карантину немає як таких. І це нібито підтверджують у МОЗ України. Як доказ наводиться відповідь центру на запит, в якому говориться: "За період з 01.03.2020 по 01.08.2021 епідемій на території України не зареєстровано".

На ділі ж, як пояснили в Центрі громадського здоров'я МОЗ у коментарі проекту StopFake − лише особливість використання термінів, адже в нормативно-правових актах використовується не термін "епідемія", а "медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру державного рівня". Тому на запит про надання списку епідемій з встановлюючими їх документами була дана саме така відповідь.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував темпи вакцинації від коронавірусу в країні.

"Вакцина у нас є, здібності системи охорони здоров'я теж є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатися такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всіх фронтах. Але, я думаю, що ми впораємося", - сказав чиновник.

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