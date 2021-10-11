Пропаганда РФ і фейки: Ляшко знайшов причину низьких темпів вакцинації в Україні

У МОЗ оцінили темпи вакцинації в Україні / Reuters

Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував темпи вакцинації від коронавірусу в Україні.

В інтерв'ю Голосу Америки він прокоментував низькі темпи кампанії зі щеплення в країні.

Він нагадав, що як мінімум однією дозою вакцинувалося близько 20% дорослого населення, а всього в Україні зробили понад 13 мільйонів щеплень: з них 7,5 мільйонів осіб отримали одну дозу, ще 6 мільйонів повністю вакциновані.

Глава МОЗ підкреслив, що до кінця 2021 року планують вакцинувати 70% дорослого населення.

"Вакцина у нас є, здібності системи охорони здоров'я теж є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатися такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всіх фронтах. Але, я думаю, що ми впораємося", - сказав Ляшко.

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Раніше інфекціоніст Вадим Арістов заявляв, що швидше за все з'являться нові версії вакцин.

Дуже перспективним напрямком досліджень сьогодні є інтерназальні вакцини (тобто ті, які водяться через ніс). Експерт вважає, що саме вони зупинять епідемію коронавірусу.