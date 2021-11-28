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По COVID-штаму Омікрон вдарять вакциною Pfizer: в ЄС розкрили плани

28 листопада 2021, 19:37

ЄС також планує створити Центр з аналізу ситуації у сфері пропаганди та гібридних загроз.

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Pfizer адаптує свою вакцину від коронавірусу до нового COVID-штаму / Getty

Компанія Pfizer адаптує свою вакцину від коронавірусу до нового COVID-штаму Омікрон протягом 100 днів.

За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, за 2-3 тижні вчені повинні збирати всю інформацію про штам Омікрон, повідомляє Reuters.

За її словами, ЄС також планує створити Центр з аналізу ситуації у сфері пропаганди і гібридних загроз.

"Ми переконані, що для того, щоб приймати правильні рішення і діяти своєчасно і активно нам потрібні правильні інформаційні та аналітичні можливості в усьому ЄС. І тому ЄС потрібен власний Спільний центр з аналізу ситуації", - додала президент Єврокомісії.

Що відомо про новий штам Омікрон

Як пояснили у Всесвітній організації охорони здоров'я, новий штам коронавірусу, виявлений в Південній Африці, отримав назву Омікрон (15-а літера грецького алфавіту) в обхід 13-ї (ню) і 14-ї (ксі) букв через бажання уникнути незручностей для носіїв англійської та китайської мов, повідомляє Associated Press.

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В організації пояснили, що буква "ню" занадто співзвучна з англійським словом new (новий). Представник ВООЗ Маргарет Харріс в коментарі газеті Corriere della Sera пояснила, що тоді у фразі "новий варіант "ню" поруч стояли б два дуже схожих за звучанням слова і люди думали б, що мова йде про новий варіант коронавірусу, а не про його назві.

Що стосується літери "ксі", то її пропустили, щоб уникнути непорозуміння серед тих, хто говорить китайською мовою, так як Сі — поширене китайське прізвище. Харріс також пояснювала, що на користь відмови від букви "ксі" спрацював той факт, що країна вже давно знаходиться в центрі суперечок про походження коронавірусу, а також те, що її лідера звуть Сі Цзіньпінь. Таким чином, назва нового штаму ксі "могла викликати "ненавмисну" антикитайську" реакцію в ЗМІ", пише Corriere della Sera.

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Нагадаємо, раніше в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" - вони пов'язані з поїздками до Південної Африки, йдеться в повідомленні міністра охорони здоров'я Британії Саджида Джавіда.

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