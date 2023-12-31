Ситуація на кордоні: у ДПСУ розповіли про вимоги для виїзду з України

У Державній прикордонній службі зазначили, що прикордонники часто виявляють підроблені документи, які дозволяють ухилянтам перетнути кордон і втекти з України.

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В ДПСУ розповіли, які особи мають право на перетин кордону / Колаж Главред, фото: УНІАН

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) пояснили причини черг на кордоні та прокоментували інформацію щодо проблем з виїздом за кордон чоловіків з ІІІ групою інвалідності та багатодітних батьків. Про це в ефірі ТСН повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Є законодавство, яке регламентує перетин державного кордону, в тому числі і окремі норми, які діють на час воєнного стану. Прикордонники чітко дотримуються законодавства. Особи, які слідують через кордон також мають дотримуватися норм", – зазначив він.

Демченко підкреслив, що прикордонники часто виявляють підроблені документи, які використовують ухилянти, щоб втекти з України.

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"Ми викриваємо, що мета поїздки в деяких випадках не збігається з тим, що дозволено під час дії воєнного стану. Прикордонники як і раніше ретельно перевіряють умови виїзду тих категорій, кому дозволено лишати межі України. Змін у постанові уряду не було. Але на працівниках ДПСУ як і раніше лишається відповідальність чітко перевіряти умови виїзду. Ми будемо це робити і надалі. Перевіряємо документи про інвалідність, про те, що людина є багатодітним батьком. Перевіряємо на предмет підробки", – сказав Демченко.

Представник ДПСУ нагадав, що право на перетин кордону мають військовозобов'язані особи, які мають військові документи та документи, що підтверджують їх відстрочку від призову. Вони повинні мати при собі витяги засідань органів ТЦК про надання відстрочки, які можна отримати у ТЦК.

"Ми часто викривали підроблені документи про багатодітність або фальшиві свідоцтва про народження. Тому прикордонники мають право перевіряти документи, які видають ТЦК", – підсумував він.

Ситуація на українському кордоні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні посилили вимоги щодо перетину кордону для чоловіків, які мають законні підстави для виїзду. Згідно з повідомленнями в соцмережах і Telegram-каналах, очевидці на кордоні повідомляють про те, що у багатьох чоловіків призовного віку, які мають законні права для виїзду за кордон, вимагають додаткові документи.

Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, у 2023 році співробітники Держприкордонслужби затримали близько 8 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску, і 3 тисячі осіб, які намагалися скористатися підробленими документами.

За словами адвоката Ростислава Кравця, наразі немає законного обмеження виїзду чоловіків за кордон. Всі вирішення з цього питання здійснюються "в ручному режимі".

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