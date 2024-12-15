Вибивати їх буде важко: колона окупантів зайшла в ще один населений пункт

У цьому селі ЗСУ нещодавно провели зачистку.

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Окупанти в селі Новий Комар / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

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Колона окупантів висадилась в селі Новий Комар

Вони знаходяться у підвалах та будинках населеного пункту

Висадилось щонайменше 50 одиниць живої сили

В населеному пункті Новий Комар, де недавно ЗСУ провели зачистку, погіршилися ситуація. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що 14 грудня колона російських окупантів з 9 БМП і танка на чолі проїхали поля південніше Роздольного і спокійно висадили щонайменше 50 одиниць живої сили.

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"Вся ця маса розосередилася по будинках та підвалах у південній та центральній частині села. Як їх тепер вибивати - тяжко уявити", - написали аналітики.

Вони також додали, що окупанти продовжують застосовувати тактику, коли на чолі колони йде броньована машина (в основному танк), обшита пластинами і з купою РЕБів.

"За ним рухається колона і в разі вже ураження ведучої машини йдуть на відкат, рідше - продовжують рух. На жаль, дана тактика дає результат", - підсумували аналітики.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" протягом доби противник, прагнучи поліпшити тактичне положення, атакував укріплення Сил оборони України в районі на північ від та на схід від Лозової, південно-східних околиць Піщаного.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські військові пішли в контратаку і відновили втрачені позиції під Вовчанськом.

Крім того, армія країни-агресора РФ намагалася поліпшити тактичне положення в районі Благодатного, на захід від Дальнього та в районі Єлизаветівки.

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