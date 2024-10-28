'Росіяни вбивають своїх побратимів': Зеленський заявив про шалені втрати РФ

Зеленський повідомив, що країна-агресорка Росія "продавлює" своїх військових через м'ясорубку.

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Зеленський розкрив втрати РФ / колаж: Главред, фото: ОПУ, Міноборони РФ

Головне із інтерв'ю Зеленського:

Росія вбиває своїх же військових

РФ жорстоко атакує Курську область

Кремль використовує тактику "м'ясорубки"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресорка Росія втратила на полі бою в Україні близько 650 тисяч осіб вбитими та пораненими. Він також розкрив про негуманну поведінку Росії.

Зеленський наголосив, що багато російських військових гине від рук своїх же побратимів. Їх убивають за відмову виконувати безглузді накази.

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"Росія сама вбила дуже багатьох росіян. Дуже багато мобілізованих російських солдатів було вбито із самої ж російської армії через те, що вони боялися йти вперед, наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Вони тікали назад і там їх убивала їхня ж армія... Вони не рахують кількості", - наголосив президент України в інтерв’ю The Times of India.

Президент називає цифру близько 650 тисяч поранених і вбитих російських військових за весь час після вторгнення.

Він підкреслює, що Росія "продавлює" своїх військових через м'ясорубку, використовуючи їх як м'ясо, і "закидає нас своїми трупами". Вона не забирає з поля бою своїх убитих бійців.

Президент також зазначив, що Росія не цурається бити по власній території у Курській області, де перебувають Збройні Сили України. В результаті її бомбардувань гине російське цивільне населення.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові успішно просунулись під Суджею, але можуть втратити Селидове. Фахівці ISW також поділились геолокаційними кадрами від 26 жовтня, які показують, що ЗСУ просунулися на південний захід від Ольговки, що на схід від Коренево та поблизу Колмакова - схід Суджі.

У ЗСУ повідомили, що РФ готує новий плацдарм на Харківщині. Противник активніше тисне в районі Глибокого на Харківщині, виконуючи завдання, поставлене ще в травні - проникнення на територію Харківської області з метою досягнення адміністративних меж Харкова.

Стало відомо про те, що РФ хоче створити буферні зони у трьох областях України. Снєгирьов повідомив, що росіяни припускаються тез щодо створення буферних зон на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині та в інших областях, але вони не змогли створити буферну зону навіть на півночі Харківської області.

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