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Вторгнення РФ: в Україні загинуло не менше 12 осіб, є поранені і зниклі безвісти - МВС і ДПСУ

24 лютого 2022, 11:34

24 лютого після заяви президента РФ Володимира Путіна про проведення "спеціальної військової операції" Росія здійснила акт агресії проти України.

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У ДПСУ та МВС розповіли про жертви та поранених 24 лютого / facebook.com/DPSUkraine

Вранці в четвер, 24 лютого, в результаті нападу Росії загинули три українських прикордонники, семеро військових і щонайменше двоє цивільних. Дані повідомили в МВС і Держприкордонслужба України.

"Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля і 4-х поверховий будинок, частково пошкоджений 3 і 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС і швидка. За попередньою інформацією, один загиблий, один поранений і 5 ще постраждалих", - повідомили в МВС.

У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль, в результаті чого постраждала жінка з дитиною.

В Одеській області в місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 загиблих, 7 поранені, 19 - безвісти пропали.

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У місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені.

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"У місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) були здійснені три удари по складах 17 танкової БР, позиція бойового чергування 4608, удар з БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Також розбомблено міст через річку Інгулець.

У МВС також повідомили про пораненого в Миколаєві (в результаті обстрілу Кульбакинского військового аеропорту). У селі Берда Запорізької області в результаті обстрілу військової частини одна людина загинула і п'ятеро поранено.

У Держприкордонслужбі повідомили, що на даний момент відомо про трьох загиблих прикордонників, є поранені.

Повідомляється, що в районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області йдуть бої. У районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

За інформацією ДСНС України, постраждали троє рятувальників в результаті обстрілу командно-диспетчерського пункту в місті Ніжин Чернігівської області.

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Як повідомляв Главред, Верховна Рада проголосувала за запровадження на всій території України воєнного стану. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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