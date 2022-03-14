Уся "славетна" армія РФ не вміє планувати дії, це допомагає знищувати їх – Привид Києва

Украинский пилот Призрак Киева / СБУ

Військові керівники в Росії уже зрозуміли, що РФ програє війну. Тому українській армії почали "зливати" інформацію про розташування командних пунктів і найактивніших генералів, які люблять самі приїжджати на позиції.

Є уже не один приклад, коли для ЗСУ зливали таку інформацію. Про це розповів легендарний Привид Києва, пише Цензор.НЕТ.

Українським пілотам лише за два тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося знищити поблизу Києва понад 20 повітряних суден противника. Один із льотчиків тільки в перший день війни збив шість повітряних суден. Після значних успіхів у повітряних зіткненнях його почали називати Привид Києва.

Декілька днів тому легендарний Привид Києва знищив російський командний пункт. Пізніше виявилося, що його розташування українській розвідці "злили" самі росіяни.

Як розповідає Привид Києва, в російській армії уже приблизно два десятиліття відбувається "зворотна селекція та деградація еліт". На високих посадах опинилися недалекі люди, і от тепер видно, що вони не вміють командувати військом. Лише низка з них, хто має справжній бойовий досвід, намагаються бувати на позиціях і розбиратися в ситуації.

"І саме інформацію про них почали нам надавати. А ми тільки раді. От і днями, завдяки таким даним, були знищені колона техніки і командний пункт. Ми відпрацювали по отриманих координатах. Вони були точні", – каже український пілот.

Він зазначив, що важливо знищувати не просто генералів – вони самі по собі не такі цінні – а й пункти управління і систему зв’язку.

"Коли ми розвалюємо систему управління, падає вся система, і після того їх, як кошенят, мочать наші добробати та тероборона. Ми ж добре бачимо, що вся ця "славетна" російська армія не в змозі планувати дії. Коли це зрозуміли керівники російської армії, почали особисто приїздити до підлеглих. І ми їх тут накриваємо", – каже льотчик.

Також він зазначив, що першу фазу війни Росія уже програла. Нею керували так звані паркетні генерали. Тепер, коли РФ почала присилати в Україну тих, хто справді вміє воювати, інформацію про них "зливають" українській армії.

"Аби припинити війну, нам потрібно перебити найбільш підготовлений керівний склад противника. І ми вже це робимо", – наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в черговий раз звернувся до НАТО із закликом закрити небо над нашою країною. Він опублікував в Instagram серію знімків з наслідками бомбардувань українських міст і зазначив, що це може бути і з іншими державами, якщо вони не допоможуть зупинити Росію.

Раніше в МВС назвали окупаційні плани Росії. У відомстві зазначили, що окупаційна армія Росії має намір продовжити наступ на територію України. Наступні 2-3 тижні можуть стати вирішальними для країни.

Також раніше американський філософ Френсіс Фукуяма наголосив, що Росія наближається до повної поразки у війні в Україні, і її крах буде раптовим. Планування військових дій на українських територіях були абсолютно некомпетентними.

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