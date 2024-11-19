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Залишилося 5,5 км до закриття котла біля Курахового: у Bild розкрили деталі

Анна Ярославська
19 листопада 2024, 10:36
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Окупанти повністю зайняли Дальнє, а також підійшли до села Трудове. Коридор для відходу ЗСУ значно скоротився.
Курахове, карта Deep Statemap
ЗС РФ просуваються і на північ від Курахівського водосховища / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, Новини Донбасу

Коротко:

  • Окупанти просуваються і на північ від Курахівського водосховища
  • ЗС РФ можуть обстрілювати Курахове з півночі всього з 1-1,5 км

Експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що російській окупаційній армії залишилося всього 5,5 км до закриття котла на південь від Курахового в Донецькій області.

За його словами, минулого тижня російські війська увійшли в село Дальнє Донецької області та розсікли надвоє напівкотел поблизу міста Курахове.

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"На південь від Дальнього кілька сотень солдатів ЗСУ продовжують обороняти 5-6 сіл на берегах річки Сухі Яли. Тепер російські окупанти повністю зайняли Дальнє, а також підійшли до села Трудове. Таким чином коридор для відходу ЗСУ через села Успенівка і Костянтинопільське скоротився до 5,5 км", - йдеться у повідомленні.

Курахово
Курахове / Карта: t.me/BILD_Russian
Курахово
Курахове / Карта deepstatemap

За словами Рьопке, ЗС РФ просуваються і на північ від Курахівського водосховища. Там вони взяли селище Іллінка і підійшли до села Берестки, а також зайняли підходи до автомобільної та залізничної переправ у бік Курахового.

"Мости там зруйновані, але ЗС РФ тепер можуть обстрілювати місто з півночі всього з 1-1,5 км. Якщо ж їм вдасться відновити міст і перейти дамбу, то вони можуть атакувати Курахове з півночі", - вважає аналітик.

Ситуація в Кураховому - останні новини

14 листопада аналітики Deep State повідомили, що окупанти змогли захопити селище Іллінка, яке розташоване на правому березі Курахівського водосховища, на північ від Курахового. Також ворог просунувся в селі Дальнє, що на півдні Курахового.

Залишилося 5,5 км до закриття котла біля Курахового: у Bild розкрили деталі
Курахове - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк вважає, що в найближчі 10-15 днів оперативно-стратегічному угрупованню українських військ "Таврія" доведеться відходити як і безпосередньо з Курахового, так і з північного берега Курахівського водосховища.

Напередодні стало відомо, що в районі Курахового може утворитися два кільця оточення: одне мале, друге велике. Велике - це весь район, включно з Кураховим. І друге мале оточення поблизу Успенівки.

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