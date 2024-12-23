КНДР могла передати РФ балістичні ракети: генерал попередив про небезпеку

Робоча дальність ракети, яку КНДР передала Росії, може становити до 2000 кілометрів.

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КНДР, ймовірно, передала Росії ракети / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, скриншот

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КНДР передала Росії балістичні ракети

Ракети скоро можуть бути на пускових установках

У РФ обмежена кількість такого типу ракет

Країна-агресор Росія могла отримати від Північної Кореї ще одну балістичну ракету середньої дальності – йдеться про Pukguksong-2. На думку генерала армії та екскерівника Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломужа, ракети скоро можуть бути на пускових установках, аби завдавати ударів по Україні, передає 24 Канал.

Він зауважив, для України "є реальна загроза, але некритична".

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Нещодавно російські ЗМІ повідомляли, що ці ракети будуть використані для обстрілу України. Проте, за словами генерала, в РФ буде обмежена кількість такого типу ракет.

До того ж, зі слів Маломужа, стратегія армії КНДР передбачає, що 70% її збройного потенціалу має бути розташовано всередині країни для протистояння Південній Кореї, Японії та США.

"Тому низка повідомлень в російських ЗМІ – це частина інформаційної війни, яку веде Путін та його оточення, що й передбачає показове переміщення цих ракет, анонсування ударів. Україні не варто розслаблятися, але все-таки таких масштабних можливостей в Росії сьогодні навіть за підтримки КНДР не буде, немає в неї тисячі цих ракет", – підкреслив Микола Маломуж.

Балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред, КНДР могла передати країні-агресору РФ пускові балістичних ракет середньої дальності Pukguksong-2, які в американській класифікації відомі як KN-15. У Мережі з'явилося відповідне відео з черговим ешелоном озброєння і військової техніки з КНДР, яке нібито було зафіксоване в Тюменській області.

Зазначається, що робоча дальність ракети Pukguksong-2 може бути до 1200-1300 км, за даними від деяких джерел вона становить від 2000 км, а також подекуди вказується показник у понад 3000 км, але ймовірно це число - це вже суто пропагандистські фантазії.

Крім того, КНДР планує відправити у РФ дрони та додаткові війська. Наразі Північна Корея постачає Росії пускові установки залпового вогню та самохідну артилерію.

Згідно з даними урядів США та Південної Кореї, КНДР вже постачала Росії близько 20 тисяч контейнерів боєприпасів — від старих артилерійських снарядів 122 і 152 мм до новітніх балістичних ракет класу Hwasong-11. Водночас українські офіційні особи стверджують, що режим Кім Чен Ина поставив Росії понад 5 мільйонів артилерійських снарядів і понад 100 ракет Hwasong-11.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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