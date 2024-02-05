ЗСУ можливо доведеться поступатися позиціями через одну серйозну причину – Коваленко

Українські воїни змушені будуть лише тримати оборону по всій лінії фронту, якщо не матимуть достатньої кількості боєприпасів.

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ЗСУ можливо доведеться поступатися позиціями через одну серйозну причину/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

ЗСУ будуть змушені лише тримати оборону по всій лінії фронту, якщо вони не матимуть достатньої кількості боєприпасів.

Про звільнення окупованих територій за таких умов навряд чи можна буде говорити. Більше того, в таких умовах можливо доведеться поступатися деякими позиціями. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі Еспресо.

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"Збройні сили України не зможуть звільняти тимчасово окуповані території України без достатньої кількості боєприпасів. Це очевидно. За нестачі боєприпасів ЗСУ можуть лише тримати оборону по всій лінії фронту. До того ж за такого сценарію ми повинні розуміти, що змушені будемо поступатись деякими позиціями на окремих напрямках", – зазначив Коваленко.

Він наголосив, що про критичні територіальні втрати не йдеться, але також не буде йтися і про розширення звільнених територій.

За його словами, така ситуація може тривати, поки партнери не почнуть постачати Україні потрібну кількість боєприпасів.

"Це потрібно визнавати. Така ситуація буде домінувати на полі бою до того часу, поки наші партнери не відновлять той обсяг відповідної номенклатури, яка необхідна нам для перемоги та деокупації всіх територій", – зазначив він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація з боєприпасами у ЗСУ

Нагадаємо, раніше у Forbes зазначали, що в України закінчуються боєприпаси, РФ скористалася цим і змінила тактику дій. В артилерії України зараз сильна нестача снарядів. Захисники України випускають за день близько 2 тис. снарядів, а окупанти використовують близько 10 тис.

Також раніше у CNN зазначали, що у ЗСУ закінчуються боєприпаси на фронті. Ворог збирається продовжувати наступ, однак ЗСУ протистояти цьому не можуть, адже українським бійцям потрібні боєприпаси.

Нагадаємо, офіцер попередив про ризик втрати звільнених міст через нестачу боєприпасів. Військовий експерт розповів, що у ЗСУ на фронті склалась критична ситуація з браком боєприпасів.

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